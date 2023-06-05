"ЗСУ розпочали контрнаступ": СтратКом попередив про нову психологічну спецоперацію РФ

Ворожі пропагандисти, за даними командування, поширюватимуть старі фото та відео з підбитою технікою та загиблими. Метою ІПСО щодо "розпочатого контрнаступу" вважають деморалізацію українців.

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Російські загарбники активізовують інформаційно-психологічні операції у мережі. Про це попередила пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

За даними СтратКому ЗСУ, росіяни планують посилити поширення фейків про бойові дії Сил оборони та власних формувань через соцмережі.

"З метою деморалізації українців і введення в оману спільноти (зокрема власного населення) російські пропагандисти будуть розповсюджувати неправдиву інформацію про контрнаступ, його напрямки та втрати українського війська. Навіть якщо контрнаступу і немає. Для цього заготовлені старі відео та фото, які показують підбиту техніку, загиблих та полонених. А також інші фейкові матеріали", — написала пресслужба.

В управлінні нагадали, що правдиві дані надають тільки у Генштабі ЗСУ й структурах стратегічних комунікацій. Також у СтратКомі порадили довіряти офіційним спікерам Сил оборони та ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 5 червня у Міноборони РФ заявили про нібито масштабний наступ ЗСУ на п’яти ділянках фронту. Захисники, за даними ворожого міністерства, нібито не досягли завдань.

Раніше, 4 червня, Центр протидії дезінформації поділився добіркою фейків, запущених росіянами про Україну за минулий тиждень. Зокрема, у РФ поширили нібито обкладинку німецького видання з назвою "Україна продовжує звідусіль збирати гроші на своє самогубство", однак, як виявилось, цього випуску не існує.