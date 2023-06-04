Портрет Байдена у школі та бойова сарана: у ЦПД озвучили нові фейки Кремля про Україну (фото)

Фахівцям Центру протидії дезінформації вдалося легко викрити ворожу пропаганду, оскільки фотографії для ілюстрації фейків були дуже низької якості

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Лише за минулий тиждень, із 29 травня по 4 червня, російські пропагандисти запустили шість фейків про Україну. Такими даними поділилися аналітики Центру протидії дезінформації в неділю, 4 червня.

На початку в пропагандистських телеграм-каналах почали тиражувати фото, нібито зроблене в кабінеті директора однієї з українських шкіл. На стіні висіли два портрети: президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена. Проте фахівці ЦПД довели, що це монтаж. Портрет американського президента на цьому фото дуже поганої якості. Крім того, за задумом пропагандистів, портрети політиків (як і грамоти з дипломами) висять на стіні в засклених рамочках. Однак на портреті Байдена немає відблисків від скла.

Ще один фейк російських пропагандистів стосувався контрнаступу ЗСУ. У мережі було опубліковано нібито обкладинку іспанського сатиричного журналу El jueves із назвою випуску "Який контрнаступ? Нам попередній ще доїдати і доїдати!". Сама ілюстрація зображувала людські кістки та черв'яків, які їх пожирають.

Однак, згідно з офіційними сторінками в соціальних мережах El jueves, журналу з такою обкладинкою не існує. Останній випуск з'явився ще 3 травня під номером №2387, тоді як на фальшивій обкладинці вказано №2388.

Також російські ЗМІ поширили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито злякався оголошувати контрнаступ, оскільки "не вірить" у перемогу. У своїх матеріалах ворожа пропаганда посилається на матеріал із сайту Asia Times під заголовком "Що трапилося з українським генералом Валерієм Залужним?" автора Стефена Браяна.

Насправді, говорячи про те, що Зеленський нібито боїться оголошувати наступ, автор статті не наводить жодного аргументу на підтвердження своїх слів і часто наголошує, що його думка є суб'єктивною.

Крім того, цього тижня пропагандисти поширили фейкову обкладинку німецького видання Eulenspiegel із назвою випуску "Україна продовжує звідусіль збирати гроші на своє самогубство". Однак, згідно з офіційними сторінками Eulenspiegel, номера з такою обкладинкою не існує. За штрих-кодом на фейковому виданні можна виявити справжню обкладинку журналу.

Також телеграм-канали пропагандистів поширюють інформацію про те, що нібито Україна використовувала сарану для знищення посівів у Донецькій і Луганській областях, а також на деяких територіях РФ. Для правдоподібності пропагандисти надають як доказ фейковий лист, у якому йдеться про невідомий вантаж із нібито Вашингтонського дослідницького університету.

За словами фахівців центру, така інформація не відповідає дійсності і є фейковою. Окрім помилок під час оформлення цього "документа", ворог навмисно додав підпис про "бойову сарану", яку нібито виводять на території Вашингтонського університету.

Нагадаємо, 3 червня в РФ оголосили про загибель начальника ГУР Буданова. Для більшої "правдивості" інформації, що розповсюджується, пропагандисти використовували логотип відомого українського ЗМІ, який нібито й повідомив про смерть головного розвідника України. У редакції заперечують причетність до фейку.

А раніше ЗМІ писали про те, що з початку травня російська пропаганда почала розповсюджувати фейки про поранення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, яке він отримав у результаті російського ракетного удару по командному пункту під Херсоном. Щоб нарешті спростувати заяви пропагандистів і заспокоїти українців, Валерій Федорович вийшов на зв'язок.