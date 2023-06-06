Битва за Бахмут: ВСУ возобновили наступательные действия, чтобы окружить город, — майор ВСУ
По словам бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, россияне начали перекидывать резервы к Бахмуту и выстраивать оборону. Каждая лесополоса дается с тяжелыми боями.
Украинские силы 5 июня возобновили наступательные действия у Бахмута. Об этом заявил майор ВСУ Максим Жорин у себя в Telegram.
По его словам, главная цель состоит в том, чтобы окружить населенный пункт. Несмотря на тяжелые бои, 3 ОШБр продолжает отбивать у оккупантов новые территории. Уже есть первые результаты.
"Сейчас украинские силы в таком состоянии, что могут продвигаться вперед и добиваться успеха", — отметил он.
По словам Жорина, после определенного прогресса украинским Силам обороны нужно было время для перегруппировки, так как россияне начали перекидывать резервы и выстраивать оборону.
Сейчас, как отметил майор ВСУ, украинские силы сражаются и с регулярными российскими войсками. Каждая лесополоса дается с тяжелыми боями.
"Но готовы ли украинские подразделения кого-нибудь сметать на своем пути? Да, готовы", — отметил Жорин.
Напомним, что в ISW в отчете от 5 июня заявили, что Силы обороны Украины продвигаются по нескольким направлениям. Украинская армия, как отмечают аналитики, достигла тактических успехов во время контратак на юге страны и значительно продвинулась на Бахмутском направлении.
Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как армия дронов под Бахмутом справляется с техникой ВС РФ. По его словам, уничтожение врага продолжается, а украинские защитники продвигаются вперед.
Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом на расстояние в 1600 метров. По ее словам, бойцы Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях на восточном фронте.