Битва за Бахмут: ВСУ возобновили наступательные действия, чтобы окружить город, — майор ВСУ

По словам бывшего командира полка "Азов" Максима Жорина, россияне начали перекидывать резервы к Бахмуту и выстраивать оборону. Каждая лесополоса дается с тяжелыми боями.

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Украинские силы 5 июня возобновили наступательные действия у Бахмута. Об этом заявил майор ВСУ Максим Жорин у себя в Telegram.

По его словам, главная цель состоит в том, чтобы окружить населенный пункт. Несмотря на тяжелые бои, 3 ОШБр продолжает отбивать у оккупантов новые территории. Уже есть первые результаты.

"Сейчас украинские силы в таком состоянии, что могут продвигаться вперед и добиваться успеха", — отметил он.

По словам Жорина, после определенного прогресса украинским Силам обороны нужно было время для перегруппировки, так как россияне начали перекидывать резервы и выстраивать оборону.

Сейчас, как отметил майор ВСУ, украинские силы сражаются и с регулярными российскими войсками. Каждая лесополоса дается с тяжелыми боями.

"Но готовы ли украинские подразделения кого-нибудь сметать на своем пути? Да, готовы", — отметил Жорин.

Напомним, что в ISW в отчете от 5 июня заявили, что Силы обороны Украины продвигаются по нескольким направлениям. Украинская армия, как отмечают аналитики, достигла тактических успехов во время контратак на юге страны и значительно продвинулась на Бахмутском направлении.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как армия дронов под Бахмутом справляется с техникой ВС РФ. По его словам, уничтожение врага продолжается, а украинские защитники продвигаются вперед.

Также заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ продвинулись под Бахмутом на расстояние в 1600 метров. По ее словам, бойцы Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях на восточном фронте.