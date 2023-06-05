Прорыв до 1600 метров: ВСУ продвинулись под Бахмутом, — Маляр (карта)

Как сообщила замминистра обороны, бойцы Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" осуществляют наступательные действия на нескольких направлениях на восточном фронте.

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Сегодня войска Оперативно стратегической группировки войск "Хортица" активно осуществляют наступательные действия на восточном фронте. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как отметила Маляр, несмотря на сопротивление противника и его попытки удержать занимаемые рубежи и позиции, Силы обороны Украина продвигаются вперед на нескольких направлениях в районе Бахмута Донецкой области.

Украиские защитники добились следующих результатов в ходе боевых действий:

На направлении Орехово-Васильевка и Парасковиевка удалось продвинуться на расстояние от 200 до 1600 метров.

На направлении Ивановское и Клещиевка ВСУ преодолели расстояние от 100 до 700 метров.

Напомним, 5 июня Анна Маляр сообщила, что Вооруженные силы Украины перешли к наступательным действиям сразу на нескольких направлениях фронта.

Также 5 июня в Генштабе ВСУ опровергли информацию Минобороны Росси о том, что украинские вооруженные силы перешли к полномасштабному контрнаступлению на Донбассе.