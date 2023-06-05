В Генштабе ВСУ опровергли заявления МО РФ о начале украинского контрнаступления, — Reuters

Журналисты пишут, что в командовании назвали заявления россиян "фейками" и отметили, что информации о контрнаступлении пока не поступало.

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Реагируя на заявление Министерства обороны России о якобы начале "большого контрнаступления" Вооруженных Сил Украины (ВСУ), Генштаб ВСУ опроверг заявления российской стороны. Они также отметили, что не будут комментировать российские фейки. Об этом в понедельник, 5 июня, пишет агентство Reuters.

"У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки", — сказал журналистам представитель Генштаба.

В Минобороны РФ заявили о начале контрнаступления

Напомним, что в Минобороны РФ 5 июня заявили о "крупномасштабном наступлении ВСУ на пяти участках фронта", которое, предположительно, началось утром 4 июня. По заявлению российского Минобороны, наступление якобы началось на юге Донецкого направления с использованием двух механизированных бригад "из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений".

Минобороны РФ также утверждало, что ВСУ "не достигли своих целей" и "понесли потери в живой силе и технике".

Наступление анонсировать не будут, — Маляр

Отметим, что в ответ на российские заявления, Центр стратегических коммуникаций ВСУ предупредил украинцев о возможной активизации информационно-психологических операций (ИСПО) со стороны российских оккупантов. Целью таких операций является деморализация и введение в заблуждение общества, включая собственное население. В рамках информационной операции, российские пропагандисты будут распространять недостоверную информацию о контрнаступлении ВСУ, его направлениях и потерях украинской армии. Для этой цели враг использует старые видео и фотографии с пленными, погибшими и поврежденной техникой.

Кроме того, стоит отметить, что 4 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что не будет официальных объявлений о начале контрнаступления ВСУ.

Напомним,гГенерал-майор Сергей Кривонос, бывший заместитель секретаря СНБО, 31 мая заявил о возможных больших потерях в рядах ВСУ во время контрнаступления, если у них не будет достаточного количества авиатехники. Силы армии России, как указал военный, нельзя недооценивать.