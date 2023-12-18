"Накази надходили з Кремля": ексбоєць ПВК "Вагнер" розповість про воєнні злочини на суді в Гаазі

Колишній офіцер РФ Ігор Саліков розповів, що був "свідком звірств проти мирних жителів" і викрадення дітей у Білорусь після нападу Росії в лютому 2022 року. Також, за його словами, ЗС РФ переконали брехнею вторгнутися в Україну у 2014-му.

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Колишній російський офіцер і боєць ПВК "Вагнер", який прибув до Нідерландів, хоче виступити в Міжнародному кримінальному суді (МКС) із заявою щодо воєнних злочинів Росії в Україні. Про це повідомляє Een Vandaag.

За інформацією медіа, 60-річний Ігор Саліков близько 25 років воює в гарячих точках, спочатку в складі російської армії, а потім у ПВК "Вагнер". Наразі чоловік перебуває в Нідерландах і готовий виступити в МКС із інформацією про воєнні злочини з боку Російської Федерації.

У Сирії, Африці й Україні

Видання зазначає, що Саліков дослужився до звання полковника російської армії, а пізніше працював на "Вагнер", найманців Євгена Пригожина, якого вбили в серпні. За них він воював у Сирії та в різних країнах Африки.

Чоловік також брав участь у діях Росії в Україні, як у Донецькій і Луганській областях у 2014 році, так і після російського вторгнення в лютому 2022 року. Він каже, що був свідком багатьох злочинів і "знає, звідки надходили накази".

Накази Міноборони та Кремля

У своєму листі до МКС ексофіцер пише, що накази зазвичай надходять безпосередньо з Міністерства оборони в Москві, а іноді навіть із офісу президента Володимира Путіна. Він зазначає, що розвідувальні служби також часто беруть участь у незаконних операціях, наприклад, військова розвідка та Федеральна служба безпеки.

Російських солдатів оббрехали

Колишній офіцер каже, що ЗС РФ переконали брехнею вторгнутися в Україну у 2014 році.

"Ми вірили, що в Україні націоналістичне відродження з фашистським підтекстом. Могили наших дідів будуть розписані свастиками… Але після 2 років перебування там я зрозумів, що це неправда", — заявив Саліков.

Операції під фальшивим прапором

Саліков каже, що він також бачив так звані "операції під фальшивим прапором" у Донецьку, під час яких "цивільним особам погрожували та вбивали їх". Ексофіцер описує міни, встановлені в цивільних районах, що спричинили багато смертей, у тому числі й призвели до загибелі дітей.

За його словами, усе це було зроблено, аби підірвати ситуацію в Донецьку та звинуватити українську армію в насильстві проти російської громади.

Українських дітей вивозили в Білорусь

Колишній боєць ПВК "Вагнер" розповів, що він також був "свідком звірств проти мирних жителів" і викрадення дітей після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

"Я бачив, як люди зі спецслужб перевозили велику кількість дітей без батьків через кордон у Білорусь", — наголошує Саліков.

За його словами, ішлося про "цілі колони агентів ФСБ на легкових автомобілях і невеликих фургонах".

Втратив віру в російську справу

Саліков наголошує, що тепер він хоче подати звіт до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, оскільки він "втратив віру в російську справу".

Колишній офіцер запевняє, що минулого року відмовився від наказу розстріляти низку мирних жителів. За його словами, через це він мав постати перед військовим судом, але зрештою йому вдалося втекти з Росії.

Нагадаємо, раніше в коментарі Фокусу адвокат, експерт Медійної ініціативи за права людини Андрій Яковлєв розповів, що громадян США не перший раз затримували й утримували російські війська в місцях несвободи на окупованих територіях, де застосовувалися практики нелюдського поводження або катування. Ці факти неодноразово були зафіксовані міжнародними організаціями, зокрема, Управлінням ООН із прав людини в Україні. Усі вони також потребують розслідування.