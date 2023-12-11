США можуть карати за воєнні злочини, вчинені в Україні, — експерт

У США оголосили підозри чотирьом громадянам, які воюють в Україні на боці армії РФ. Їх звинувачують у катуванні громадянина США під час окупації Херсонської області. Експерти говорять, що ця справа є першою, але не останньою.

Related video

Громадяни США не перший раз затримувались і утримувались російськими військами у місцях несвободи на окупованих територіях, де застосовувались практики нелюдського поводження або катування. Ці факти неодноразово були зафіксовані міжнародними організаціями, зокрема, Управлінням ООН з прав людини в Україні. Всі вони також потребують розслідування. Про це в коментарі Фокусу розповів адвокат, експерт Медійної ініціативи за права людини Андрій Яковлєв у матеріалі "Довічний термін. Мін'юст США вперше в історії висунув обвинувачення російським військовим".

По-перше, відповідно до американського законодавства, влада Сполучених Штатів може переслідувати воєнні злочини, якщо передбачуваний злочинець або жертва є громадянами США.

Тож, наприклад, може йтися про розслідування обставин перебування у полоні іншого американського громадянина, ветерана американської армії Александра Дрюке. Він поїхав в Україну одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії, аби стати добровольцем. Спочатку тренував військових, а потім і сам отримав бойове завдання. У полон потрапив на Харківщині. Після звільнення восени 2022 року Дрюке, який за три місяці полону втратив 14 кг ваги, розповів, що їх катували, морили голодом, погрожували стратити, і вимагали свідчити, що українська армія обстрілює житлові квартали міст Донбасу.

По-друге, у грудні 2022 року Конгрес США одноголосно схвалив законопроєкт, який дозволяє затримувати іноземних громадян за події на інших територіях, якщо вони вчинили воєнні злочини. Тобто американським прокурорам було дозволено порушувати кримінальне переслідування за воєнні злочини щоразу, коли ймовірний злочинець перебуває на території США, незалежно від того, де були скоєні злочини, а також незалежно від громадянства жертв або ймовірних злочинців.

Нагадаємо, США підготували обвинувачення громадянам РФ на днях повідомив генеральний прокурор та міністр юстиції США Меррік Гарланд.

Більше читайте в матеріалі Фокусу "Довічний термін. Мін'юст США вперше в історії висунув обвинувачення російським військовим".