США могут наказывать за военные преступления, совершенные в Украине, — эксперт

В США объявили подозрения четырем гражданам, которые воюют в Украине на стороне армии РФ. Их обвиняют в пытках гражданина США во время оккупации Херсонской области. Эксперты говорят, что это дело является первым, но не последним.

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Граждане США не первый раз задерживались и удерживались российскими войсками в местах несвободы на оккупированных территориях, где применялись практики бесчеловечного обращения или пыток. Эти факты неоднократно были зафиксированы международными организациями, в частности, Управлением ООН по правам человека в Украине. Все они также требуют расследования. Об этом в комментарии Фокусу рассказал адвокат, эксперт Медийной инициативы за права человека Андрей Яковлев в материале "Пожизненный срок. Минюст США впервые в истории предъявил обвинения российским военным".

Во-первых, в соответствии с американским законодательством, власти Соединенных Штатов могут преследовать военные преступления, если предполагаемый преступник или жертва являются гражданами США.

Поэтому, например, речь может идти о расследовании обстоятельств пребывания в плену другого американского гражданина, ветерана американской армии Александра Дрюке. Он поехал в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России, чтобы стать добровольцем. Сначала тренировал военных, а потом и сам получил боевое задание. В плен попал на Харьковщине. После освобождения осенью 2022 года Дрюке, который за три месяца плена потерял 14 кг веса, рассказал, что их пытали, морили голодом, угрожали казнить, и требовали свидетельствовать, что украинская армия обстреливает жилые кварталы городов Донбасса.

Во-вторых, в декабре 2022 года Конгресс США единогласно одобрил законопроект, который позволяет задерживать иностранных граждан за события на других территориях, если они совершили военные преступления. То есть американским прокурорам было разрешено возбуждать уголовное преследование за военные преступления всякий раз, когда предполагаемый преступник находится на территории США, независимо от того, где были совершены преступления, а также независимо от гражданства жертв или предполагаемых преступников.

Напомним, США подготовили обвинения гражданам РФ на днях сообщил генеральный прокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд.

Больше читайте в материале Фокуса "Пожизненный срок. Минюст США впервые в истории выдвинул обвинения российским военным".