Пригласили во Львов: Генпрокурор США тайно посетил Украину, — СМИ

В Минюсте США сообщили, что американский генпрокурор провел несколько встреч с украинскими юристами, на которых обсуждалось, как привлечь к ответственности российских военных преступников.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарланд совершил необъявленный визит во Львов. Его пригласила Генеральная прокуратура Украины. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на Министерство юстиции Соединенных Штатов.

"Генеральный прокурор провел несколько встреч и подтвердил нашу решимость привлечь Россию к ответственности за преступления, совершенные в ходе ее несправедливого и неспровоцированного вторжения против ее суверенного соседа", — сказал журналистам неназванный чиновник.

Правда, не уточняется, что конкретно обсуждал Генпрокурор США со своим украинским коллегой Андреем Костиным.

Кто такой Меррик Гарланд

Американский юрист и политический деятель. Занимал должность судьи Апелляционного суда по округу Колумбия. Начиная с 2021 года занимает должность Генпрокурора США.

Ранее CNN сообщал, что США передадут снаряды и мостовые танки. Большую часть нового пакета помощи Украине составляют боеприпасы. Оружие и оборудование вместо закупки у производителей Минобороны США изымут из собственных складов.

Также напомним, что в NYT отметили, что генералы США на учениях ВСУ определили возможные сценарии контрнаступления. Украинское командование по итогам учений, проходивших в Германии, может рассматривать два направления, на которых будут осуществляться контрнаступательные действия.