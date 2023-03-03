Генералы США на учениях ВСУ определили возможные сценарии контрнаступления, – NYT

Украинское командование по итогам учений, проходивших в Германии, может рассматривать два направления, на которых будут осуществляться контрнаступательные действия.

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В рамках штабных учений Вооруженных сил Украины в Германии провели заседание, на котором присутствовали высокопоставленные офицеры США. Цель встречи — разработать стратегию контрнаступления Украины в ближайшие месяцы, об этом 2 марта сообщило издание New York Times.

По итогу называют два варианта возможных событий: во-первых, Киев может "выступить против оборонительных рубежей ВС РФ на северо-востоке или востоке страны, в том числе в Донецке и Луганске"; во-вторых, Украина может "нацелиться на сухопутный мост, который соединяет материковую часть России с Крымом, и перейти в масштабное наступление на полуостров".

В учениях принимал участие глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. Однако он отказался раскрывать детали наступления.

28 февраля The Associated Press написало, что северо-восточный фронт может стать определяющим для следующего этапа войны в Украине.

Напомним, что осеннее контрнаступление ВСУ шокировало Путина и вынудило его объявить мобилизацию, об этом сообщалось в сводке ISW за 26 февраля.

2 марта советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерал Виктор Назаров заявил, что на данном этапе войны Украина уже не потеряет свои территории, а, наоборот, будет продвигаться вперед.

Ранее социологи подсчитали, сколько украинцев верят в победу ВСУ. По словам заместителя исполнительного директора КМИС Антона Грушецкого, абсолютное большинство украинцев категорически исключают возможность уступок агрессору.

Еще напомним, что журналисты The Mirror заявили, что Путин планирует массовые атаки смертников на ВСУ в течение трех месяцев. Так, в планах российского президента Владимира Путина в ближайшее время продолжать текущую интенсивность атак и, соответственно, увеличивать смертность в рядах ВС РФ.

Напомним, в интервью изданию Spiegel Виктор Назаров также заявил, что война в Украине будет продолжаться еще по меньшей мере год. По его словам безоговорочную капитуляцию России нанести невозможно, в силу размеров страны и ее ядерного оружия.

2 марта полковник Корпуса морской пехоты США в отставке Марк Канциан заявил, что артиллерия – самый важный элемент украинского контрнаступления. По мнению американского военного, необходимо решить проблему с масштабными поставками боеприпасов от стран Запада, чтобы ВСУ смогли успешно освободить еще часть оккупированной территории.