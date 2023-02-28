Противостояние на северо-востоке Украины станет определяющим и очертит новую линию фронта, — СМИ

По данным журналистов, если россияне преуспеют в Купянске и отбросят ВСУ, откроется путь для масштабного наступления. Если ВСУ удержат населенный пункт, уязвимости россиян станут заметнее, и это облегчит контрнаступление.

Related video

Северо-восточный фронт может стать определяющим для следующего этапа войны в Украине, об этом пишет The Associated Press.

"Синхронные действия будут играть важнейшую роль в остановке российского наступления на украинские оборонительные позиции", — объяснил полковник Петр Скиба, командующий из 3-й отдельной танковой бригады, которая сейчас проводит подготовку. В последние несколько недель выросла интенсивность артиллерийских боев вблизи Купянска, стратегического города, расположенного на восточном краю Харьковской области, на берегу реки Оскол.

Купянск важен для обеих сторон: если россияне преуспеют и отбросят украинские силы к западу от реки, откроется путь для масштабного наступления дальше к югу, к административным границам Луганской и Донецкой областей. Если ВСУ удержат населенный пункт, уязвимости россиян станут заметнее, и это облегчит контрнаступление.

[ + – ] Украинский военнослужащий

"Враг постоянно наращивает усилия, но наши войска тоже — проводят своевременную ротацию и удерживают оборону", — пояснил бригадный генерал Дмитрий Красильников, командующий объединенной группой войск в Харьковской области.

В городах и селах на линии, где продолжаются российские обстрелы, страдают жилые дома, некоторые повторно. Местные жители часто ждут в очередях за холодными пайками и стройматериалами, чтобы залатать выбитые стекла.

"Мы вообще не имеем никакого отношения к войне, почему же мы платим такую цену?" — задался вопросом Александр Лужан, в дом его матери дважды попадал российский снаряд.

Мужчина взял деревянные доски и другие материалы, которые привезли швейцарские волонтеры из организации Heks/Eper. Треть жителей, которые получают комплекты, чтобы отчасти утеплить разрушенные дома в Купянске, приходят во второй раз.

На северо-востоке не будет быстрых побед, считает Виталий, украинский артиллерист, в соответствии с правилами ВСУ, назвавший только свое имя.

"Это война: кто-то отступает, кто-то наступает. Каждый день позиции меняются", — пояснил он.

ВС РФ усилили атаки в этом районе в начале февраля, направили сюда три крупных подразделения. По данным высокопоставленных офицеров ВСУ, оборона пока отбивает массированные наступления.

Если России удастся вытеснить ВСУ из Купянска, это позволит захватить Луганскую область. Отбросив ВСУ к западу от реки Оскол, ВС РФ создадут новую линию обороны и помешают ВСУ южнее от важной линии Сватово – Купянск, где сейчас отмечаются отдельные наступления российских сил.

[ + – ] Боец ВСУ

ВСУ же рассчитывают на взаимодействие пехоты и танковых подразделений, что должно помешать прорыву украинской обороны. В некоторые дни солдаты ВСУ подвергаются девятичасовым обстрелам. Дальнобойная артиллерия могла бы принести быстрые победы в здешних условиях, считает Красильников, солдат 92-й пехотной бригады.

По его словам, недостаток боеприпасов помешал его подразделению продвинуться и захватить вражеские позиции.

"Они могут сделать до 40 выстрелов в одном направлении, а мы отвечаем двумя прицельными залпами. У них количество, но мы действуем эффективнее", — сказал он.

Будущие месяцы станут определяющими, поделился своим прогнозом боец ВСУ.

"Россияне определенные пытаются отрезать нас от реки Оскол, отбросить наши войска, чтобы оккупировать всю территорию вдоль реки от Купянска до Кременной. Но мы не позволим", — сказал военнослужащий.

В развалинах разрушенного дома, где отдыхала группа военных, нашли отделенную руку украинского солдата. Российские разведывательные дроны заметили солдат ВСУ, и 17 февраля ракета С-300 разделила дом на две части.

Дом принадлежал пожилой женщине, которую дети вывезли в Харьков. Выехавшие местные жители часто оставляют свои дома украинским солдатам.

"Как мы можем отказать? Они воюют за нас", — пояснила Елена Климко, жительница соседнего дома, в котором взрывная волна выбила окна и повредила крышу.

Российские бомбардировки Купянска, где до войны проживало 27 тысяч человек, в последнее время участились.

"Всякий раз, ложась спать, мы молимся, чтобы проснуться утром", — пояснила женщина. Иногда российские удары приходятся на районы, где проходят солдаты ВСУ, иногда — без разбору. В окрестностях Купянска, которые находятся ближе к позициям россиян, обстрелы еще более интенсивные.

Напомним, что осеннее контрнаступление ВСУ шокировало Путина и вынудило его объявить мобилизацию, об этом сообщалось в сводке ISW за 26 февраля.

Ранее Фокус сообщал, что Россия меняет тактику обстрелов: теперь под ударом могут быть украинские железные дороги и ГЭС.