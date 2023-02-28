Протистояння на північному сході України стане визначальним та окреслить нову лінію фронту, — ЗМІ

За даними журналістів, якщо росіяни досягнуть успіху в Куп'янську та відкинуть ЗСУ, відкриється шлях для масштабного наступу. Якщо ЗСУ утримають населений пункт, уразливості росіян стануть помітнішими, і це полегшить контрнаступ.

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Північно-східний фронт може стати визначальним для наступного етапу війни в Україні, про це пише The Associated Press.

"Синхронні дії відіграватимуть найважливішу роль у зупинці російського наступу на українські оборонні позиції", — пояснив полковник Петро Скиба, командувач із 3-ї окремої танкової бригади, яка зараз проводить підготовку. Останні кілька тижнів зросла інтенсивність артилерійських боїв поблизу Куп'янська, стратегічного міста, розташованого на східному краю Харківської області, на березі річки Оскол.

Куп'янськ важливий для обох сторін: якщо росіяни досягнуть успіху та відкинуть українські сили на захід від річки, відкриється шлях для масштабного наступу далі на південь, до адміністративних кордонів Луганської і Донецької областей. Якщо ЗСУ утримають населений пункт, уразливості росіян стануть помітнішими, і це полегшить контрнаступ.

[ + – ] Український військовослужбовець

"Ворог постійно нарощує зусилля, але наші війська теж проводять своєчасну ротацію та утримують оборону", — пояснив бригадний генерал Дмитро Красильников, командувач об'єднаною групою військ у Харківській області.

У містах і селах на лінії, де продовжуються російські обстріли, страждають житлові будинки, деякі повторно. Місцеві жителі часто чекають у чергах за холодними пайками та будматеріалами, щоб залатати вибите скло.

"Ми взагалі не маємо жодного стосунку до війни, чому ж ми платимо таку ціну?" — поставив собі питання Олександр Лужан, у будинок його матері двічі влучав російський снаряд.

Чоловік узяв дерев'яні дошки й інші матеріали, що їх привезли швейцарські волонтери з організації Heks/Eper. Третина мешканців, які отримують комплекти, щоб частково утеплити зруйновані будинки у Куп'янську, приходять удруге.

На північному сході не буде швидких перемог, вважає Віталій, український артилерист, який, відповідно до правил ЗСУ, назвав лише своє ім'я.

"Це війна: хтось відступає, хтось наступає. Щодня позиції змінюються", — пояснив він.

ЗС РФ посилили атаки в цьому районі на початку лютого, спрямували сюди три великі підрозділи. За даними високопоставлених офіцерів ЗСУ, оборона поки що відбиває масовані наступи.

Якщо Росії вдасться витіснити ЗСУ з Куп'янська, це дозволить захопити Луганську область. Відкинувши ЗСУ на захід від річки Оскол, ЗС РФ створять нову лінію оборони і завадять ЗСУ на південь від важливої лінії Сватово — Куп'янськ, де зараз відбуваються окремі наступи російських сил.

[ + – ] Боєць ЗСУ

ЗСУ ж розраховують на взаємодію піхоти та танкових підрозділів, що має завадити прориву української оборони. У деякі дні солдати ЗСУ зазнають дев'ятигодинних обстрілів. Далекобійна артилерія могла б принести швидкі перемоги в тутешніх умовах, вважає Красильников, солдат 92-ї піхотної бригади.

За його словами, нестача боєприпасів завадила його підрозділу просунутися та захопити ворожі позиції.

"Вони можуть здійснити до 40 пострілів в одному напрямку, а ми відповідаємо двома прицільними залпами. У них кількість, але ми діємо ефективніше", — сказав він.

Майбутні місяці стануть визначальними, поділився своїм прогнозом боєць ЗСУ.

"Деякі росіяни намагаються відрізати нас від річки Оскол, відкинути наші війська, щоб окупувати всю територію уздовж річки від Куп'янська в Кремінну. Але ми не дозволимо", — сказав військовослужбовець.

У руїнах зруйнованого будинку, де відпочивала група військових, знайшли відокремлену руку українського солдата. Російські розвідувальні дрони помітили солдат ЗСУ, і 17 лютого ракета С-300 розділила будинок на дві частини.

Будинок належав літній жінці, яку діти вивезли в Харків. Місцеві жителі, котрі виїхали, часто залишають свої будинки українським солдатам.

"Як ми можемо відмовити? Вони воюють за нас", — пояснила Олена Климко, мешканка сусіднього будинку, в якому вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила дах.

Російські бомбардування Куп'янська, де до війни мешкали 27 тисяч осіб, останнім часом почастішали.

"Щоразу, лягаючи спати, ми молимося, щоб прокинутися вранці", — пояснила жінка. Іноді російські удари припадають на райони, де проходять солдати ЗСУ, іноді — без розбору. На околицях Куп'янська, які знаходяться ближче до позицій росіян, обстріли ще інтенсивніші.

Нагадаємо, що осінній контрнаступ ЗСУ шокував Путіна та змусив його оголосити мобілізацію, про це повідомлялося у зведенні ISW за 26 лютого.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія змінює тактику обстрілів: тепер під ударом можуть бути українські залізниці та ГЕС.