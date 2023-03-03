Генерали США на навчаннях ЗСУ визначили можливі сценарії контрнаступу, – NYT

Українське командування за підсумками навчань, що проходили в Німеччині, може розглядати два напрямки, на яких здійснюватимуться контрнаступні дії.

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У межах штабних навчань Збройних сил України у Німеччині провели засідання, на якому були присутні високопосадовці США. Мета зустрічі — розробити стратегію контрнаступу України протягом найближчих місяців, про це 2 березня повідомило видання New York Times.

За підсумком називають два варіанти можливих подій: по-перше, Київ може "виступити проти оборонних рубежів ЗС РФ на північному сході чи сході країни, зокрема у Донецьку та Луганську"; по-друге, Україна може "націлитись на сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з Кримом, і перейти в масштабний наступ на півострів".

У навчанні брав участь голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі. Однак він відмовився розкривати деталі наступу.

28 лютого The Associated Press написало, що північно-східний фронт може стати визначальним для наступного етапу війни в Україні.

Нагадаємо, що осінній контрнаступ ЗСУ шокував Путіна і змусив його оголосити мобілізацію, про це повідомлялося у зведенні ISW за 26 лютого.

2 березня радник головнокомандувача Збройних Сил України генерал Віктор Назаров заявив, що на даному етапі війни Україна вже не втратить свої території, а, навпаки, просуватиметься вперед.

Раніше соціологи підрахували, скільки українців вірять у перемогу ЗСУ. За словами заступника виконавчого директора КМІС Антона Грушецького, абсолютна більшість українців категорично виключає можливість поступок агресору.

Ще нагадаємо, що журналісти The Mirror заявили, що Путін планує масові атаки смертників на ЗСУ протягом трьох місяців. Так, у планах російського президента Володимира Путіна найближчим часом продовжувати поточну інтенсивність атак і, відповідно, збільшувати смертність у лавах ЗС РФ.

Нагадаємо, в інтерв'ю виданню Spiegel Віктор Назаров також заявив, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік. За його словами, беззастережну капітуляцію Росії завдати неможливо, через розміри країни та її ядерну зброю.

2 березня полковник Корпусу морської піхоти США у відставці Марк Канціан заявив, що артилерія — найважливіший елемент українського контрнаступу. На думку американського військового, необхідно вирішити проблему з масштабним постачанням боєприпасів від країн Заходу, щоб ЗСУ змогли успішно звільнити ще частину окупованої території.