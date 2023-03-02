Війна в Україні триватиме ще щонайменше рік, — радник Залужного

За словами генерала Віктора Назарова, інших шляхів завершення війни в Україні, окрім військового, немає. Але повна поразка та беззастережна капітуляція Росії неможливі через розміри країни та ядерну зброю.

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Радник головнокомандувача ЗСУ генерал Віктор Назаров заявив, що війна в Україні триватиме ще щонайменше рік. Аналогічний прогноз він зробив і роком раніше. Про це повідомляє Der Spiegel.

Назаров не бачить інших шляхів завершення війни в Україні, крім військового. Український воєначальник знає, що повну поразку та беззастережну капітуляцію Росії завдати неможливо, через розміри країни та її ядерну зброю.

"Але поразка на полі бою можлива. Питання полягає в тому, щоб повернути території на Азовському морі та Кримському півострові", — пояснив представник командування ЗСУ.

Виконати таке завдання, за його оцінками, можливо під час масштабного контрнаступу українських сил, подібного до херсонського чи харківського, коли було розгромлено значні сили противника та звільнено велику територію.

Нагадаємо, що в мережі опублікували повне відео підльоту дрону до російського літака ДРЛО А-50. Безпілотник безперешкодно залетів на аеродром та приземлився на антену РЛС.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін планує проводити масові атаки смертників на ЗСУ протягом трьох місяців. У планах російського президента продовження поточної інтенсивності атак, твердять журналісти.

Кремль також планує новий різновид військових операцій із використанням ядерної зброї. У російському Міноборони стверджують, що Сполучені Штати втрачають свій глобальний вплив і звинувачують у цьому конкурента — РФ.