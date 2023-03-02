Путин планирует массовые атаки смертников на ВСУ в течение трех месяцев, — СМИ

По данным журналистов, в планах российского президента Владимира Путина в ближайшее время продолжать текущую интенсивность атак и, соответственно, увеличивать смертность в рядах ВС РФ.

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Российские войска в Украине прибегают к тактике "массовых атак смертников". Руководство ВС РФ, по сути, отправляет сотни солдат для прорыва линии фронта с минимальной военной выгодой, но огромными потерями. Об этом сообщает The Mirror.

В планах российского президента Владимира Путина на протяжении еще трех месяцев продолжать текущую интенсивность атак и, соответственно, смертность в рядах ВС РФ, сообщают эксперты, на которых ссылаются журналисты.

Отмечается, что российское военное командование смирилось с тем, что им приходится отдавать приказы о "массовых атаках смертников" на украинские позиции.

Эксперты утверждают, что российское наступление оказалось в тупике из-за некомпетентности командования и больших потерь.

По данным Генштаба ВСУ, потери россиян превысили 150 тысяч человек в течение года острой фазы войны.

Три сценария войны в Украине

Журналисты ссылаются на сведения неназванного западного эксперта по РФ, который обозначил три возможных сценария дальнейшего хода военных действий.

Согласно одному из прогнозов, худший из сценариев состоит в том, что военная агрессия РФ может охватить и другие страны.

Второй сценарий — военный прорыв ВСУ, который положит конец оккупации, для чего понадобится ускорение поставок вооружений в Украину.

Третий прогноз состоит в том, что Путин может утратить доверие со стороны российского населения и быть отстранен от власти.

В свою очередь, британский военный аналитик Майкл Кларк не считает, что народное восстание в России возможным: если Путина и отстранят от власти, то сделает это ближайшее окружение — московская элита, состоящая из силовиков и военных.

Ранее Фокус сообщал, что россияне бросают в атаки на Бахмут наиболее подготовленных наемников ЧВК "Вагнер", которыми руководят военные с опытом в Сирии и Ливии.

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