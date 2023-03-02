Путін планує масові атаки смертників на ЗСУ протягом трьох місяців, — ЗМІ

За даними журналістів, у планах російського президента Володимира Путіна найближчим часом продовжувати поточну інтенсивність атак і, відповідно, збільшувати смертність у лавах ЗС РФ.

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Російські війська в Україні вдаються до тактики "масових атак смертників". Керівництво ЗС РФ, по суті, відправляє сотні солдатів для прориву лінії фронту з мінімальною воєнною вигодою, але величезними втратами. Про це повідомляє The Mirror.

У планах російського президента Володимира Путіна ще протягом трьох місяців продовжувати поточну інтенсивність атак і, відповідно, смертність у лавах ЗС РФ, повідомляють експерти, на яких посилаються журналісти.

Зазначається, що російське воєнне командування змирилося з тим, що їм доводиться віддавати накази про "масові атаки смертників" на українські позиції.

Експерти стверджують, що російський наступ опинився в безвиході через некомпетентність командування і великі втрати.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати росіян перевищили 150 тисяч людей протягом року гострої фази війни.

Три сценарії війни в Україні

Журналісти посилаються на відомості неназваного західного експерта з РФ, який окреслив три можливі сценарії подальшого ходу воєнних дій.

Згідно з одним із прогнозів, найгірший зі сценаріїв полягає в тому, що воєнна агресія РФ може охопити й інші країни.

Другий сценарій — воєнний прорив ЗСУ, який покладе край окупації, для чого знадобиться прискорення постачання озброєнь в Україну.

Третій прогноз полягає в тому, що Путін може втратити довіру з боку російського населення та бути усунений від влади.

Зі свого боку, британський військовий аналітик Майкл Кларк не вважає, що народне повстання в Росії можливе : якщо Путіна і усунуть від влади, то зробить це найближче оточення — московська еліта, яка складається з силовиків та воєнних.

Раніше Фокус повідомляв, що росіяни кидають в атаки на Бахмут найбільш підготовлених найманців ПВК "Вагнер", якими керують воєнні з досвідом у Сирії та Лівії.

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