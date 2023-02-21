Повернення Криму, участь НАТО, "корейський сценарій": 5 варіантів, як закінчиться війна

Повномасштабні бойові дії в Україні переходять на другий рік. Захід не знає, що робити з ядерною державою – звучать ідеї про неможливість перемоги над ворогом та заклики до переговорів. Фокус вивчив, що говорять західні військові та поговорив з українцями, аби позначити можливі варіанти кінця гарячої фази протистояння.

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Москва не досягне політичних цілей і не захопить всю Україну, а ЗСУ стає важче виганяти загарбників із кожного сантиметра окупованої території, заявив в інтерв'ю британській газеті Financial Times голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі.

"Це надзвичайно складно. Перемога України вимагатиме, по суті, розвалу російської армії", — додає голова Генштабу.

Американський генерал бачить, як сторони зациклилися на цілях і не бажають говорити, але наявність у Росії ядерного арсеналу підвищує ставки.

"Велика країна має ядерну зброю. Треба бути свідомим в управлінні ескалацією протистояння, відстоювати принципи ООН та міжнародного порядку", — зазначає він.

Дипломатичні можливості між Москвою та Києвом, за словами Міллі, можуть з'явитися будь-якої миті. Його норвезький колега генерал Ейрік Крістофферсен погодився з цими твердженнями — перемога однієї зі сторін вимагатиме дуже багато часу. Сценарій довгої війни матиме жахливі наслідки для людей, вважає Крістофферсен.

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"Україна спирається на допомогу Заходу, а Росія — на підтримку Північної Кореї, Ірану та технологій Китаю. В Україні йде битва за те, хто зможе встояти. У гіршому випадку війна триватиме кілька років", — каже генерал.

У Кремлі знову заговорили про "план Б" для України — авторство колишнього нардепа від ОПЗЖ, кума президента Росії Володимира Путіна Віктора Медведчука. Передбачається розділ України за "корейським сценарієм". Росія спробує повністю захопити Луганську та Донецьку області із сухопутним коридором до Криму і після цього може розпочати план "Б", запевняє секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

Війна на виснаження: 5 основних варіантів закінчення війни для України

Старший науковий співробітник з питань політики Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) Густав Грессель зазначає, що Москва змінила тактику боїв у квітні 2022 року. Кремлю треба виснажити ресурси Києва швидше за власні.

"Російська влада покладається на інформаційну війну та шантаж Європи енергоносіями, щоб скоротити міжнародну допомогу Україні. Мобілізація близько 200 тисяч людей найближчим часом позначиться на фронтовій ситуації. Ідеї атак з Білорусі малоймовірні до кінця весни — Росія не перекидала туди достатньо військових сил", — переконаний він.

Якщо постачання важкого озброєння, танків та БМП із Заходу наберуть обертів, український контрнаступ цілком може розпочатися у другій половині 2023 року, заявив аналітик.

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Опитані Фокусом Експерти назвали 5 можливих сценаріїв закінчення гарячої фази конфлікту. Усі вони залежать від становища на фронті, суспільної та політичної ситуації в Україні та РФ.

Як закінчиться війна в Україні

Перший варіант — ЗСУ звільняють всі території до кордонів після розпаду СРСР станом на 1991 рік. Далі сідаємо за стіл переговорів та вирішуємо, як співіснувати з Росією.

— ЗСУ звільняють всі території до кордонів після розпаду СРСР станом на 1991 рік. Далі сідаємо за стіл переговорів та вирішуємо, як співіснувати з Росією. Другий варіант — нестача у Києва економічних чи військових ресурсів для першого варіанта. При цьому є територіальна перевага порівняно зі становищем на 24 лютого. ЗСУ заходять до Криму та ОРДЛО.

— нестача у Києва економічних чи військових ресурсів для першого варіанта. При цьому є територіальна перевага порівняно зі становищем на 24 лютого. ЗСУ заходять до Криму та ОРДЛО. Третій варіант — українська економіка зазнає колапсу, Захід зменшує військову допомогу. Мирні переговори будуть вестися станом на момент, що склався.

— українська економіка зазнає колапсу, Захід зменшує військову допомогу. Мирні переговори будуть вестися станом на момент, що склався. Четвертий варіант — проблеми у російській економіці. Як "добра воля" агресор залишає окуповані території України.

— проблеми у російській економіці. Як "добра воля" агресор залишає окуповані території України. П'ятий варіант — протистояння масштабується на інші країни НАТО чи інші коаліції. За такого розкладу постає питання, наскільки будуть важливими проблеми України у світовій війні.

Аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич у розмові з Фокусом наголошує на реальності "корейського поділу" при третьому варіанті через брак грошей і військових ресурсів для перемоги України.

"Капітуляцію Москва не планує, а Україна не окупувала територій Росії. Сторони сядуть за стіл переговорів і домовлятимуться про припинення вогню по лінії фронту на даний момент", — додає він.

Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко критикує плани Росії щодо розвалу України, які вкидаються не вперше за довгі роки.

"Медведчук може говорити з Путіним про що завгодно — він ніхто, якого звати ніяк. Росіяни намагаються качати історію про "дві України", ми проходили це у 2004-му та 2014 роках. Нічого не змінюється, Кремль працює в парадигмі останніх десятиліть", — каже Денисенко Фокусу.

Затяжна війна не на користь України: ЗСУ переможуть з танками та БМП

ЗСУ складно захищатиметься від нападу ЗС РФ у першій половині 2023 року і початок широкомасштабного контрнаступу поки що виглядає малоймовірним, пише Густав Грессель.

Українські військові, за його оцінками, задовольняються вогнем із закритих позицій із артилерії та атаками позицій ворога піхотою. Ця тактика обумовлена нестачею бронетранспортерів, бойових бронемашин та танків.

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"Якщо постачання важкого озброєння, західних танків і БМП наберуть обертів, контрнаступ ЗСУ буде у другій половині 2023 року. Запчастини та боєприпаси для радянського озброєння вже дефіцитні. У міру затягування війни вони вичерпаються, передбачити їхню доступність складно — потрібно домовлятися з країнами, у яких залишилась радянська зброя. Кількість бойових систем Заходу поки невелика.

Політолог Володимир Фесенко звертає увагу на іншу позицію генерала Міллі. У телефонній розмові від 11 лютого з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним він висловив розуміння потреб Сил оборони. Залужний дякував колегі за значний особистий внесок у наближення перемоги України.

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"Затягування війни не на користь України. Слова Міллі про неможливість перемоги воюючих сторін— це сигнал. Київ має думати про швидкий сценарій завершення війни. Американські політики отримали меседж — більше допомоги Україні, щоб бойові дії не затягувалися", — каже Фокусу політолог.

За його словами, у США є критики варіанта повного звільнення окупованих територій України. Є думка, що питання про Крим вирішать політико-дипломатичним шляхом пізніше.

"Корейський варіант, про який заявляє Росія та її маріонетки, не принесе миру. Це пауза — заморозка по лінії фронту. Варіанти розвитку подій можна прикидати до кінця 2023 року, все залежить від масштабів західної підтримки, військової ситуації, від стану справ у Росії. Я не впевнений, що РФ витримає тривалу боротьбу", — наголошує експерт.

Найкращий сценарій для України — вихід до Краснодону та взяття Криму з Керченським мостом

Володимир Путін налаштований лише на перемогу, вклавши у війну колосальні економічні та військові ресурси, він не піде на жодні угоди, впевнені західні аналітики.

"Можуть виникати оперативні паузи, обидві сторони перегруповуватимуться і поповнюватимуть запаси. Упертість Путіна проявляється в тому, що він не йде на переговори, висуваючи попередні умови, які абсолютно неприйнятні для Києва. Це переконало Вашингтон та інших союзників в одному — Україна не повинна програти. Ця думка — не єдина в Західному альянсі. Розбіжності з приводу розв'язки війни продовжаться" — сказано в статті ECFR.

Військовий експерт Ігор Козій зазначає Фокусу, що висловлювання головнокомандувачів армії США та Норвегії говорять про нерозуміння Заходу, що робити з Росією.

"Треба щось робити, але це ж ядерна держава. Міллі озвучує наративи адміністрації Джо Байдена. Багато залежить від питання чи застосує Путін ядерну зброю. Ніхто ще не може відповісти — так чи ні. Путін пробує себе позиціонувати як самурай — він піде до кінця, а що таке кінець у його понятті — незрозуміло. Це не означає, що піде вся армія РФ і ядерні ракети полетять", — коментує він.

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Непросте питання – співвідношення ресурсів та економіки. Міністр оборони Росії розповідав про 25 мільйонів призовного ресурсу. Генштаб ЗСУ у зведенні на 18 лютого повідомив про 142 270 знищених окупантів.

Мрія українців побачити руїни Кремля поки що неможлива, каже Фокусу політолог Віктор Бобиренко.

"Байден на зустрічі із Зеленським у грудні говорив про кілька сценаріїв війни, у тому числі про мирні переговори після виходу ЗСУ на Чонгар та Перекоп. У конституціях двох країн написано, що Крим — невід'ємна частина і у кримінальних кодексах де відображено його територіальну належність", — Повідомляє експерт.

Бобиренко робить висновок, що предмета для переговорів за життя Путіна немає, а варіантом для закінчення гарячої фази може бути тимчасове перемир'я.

"Наше покоління отримає перемир'я, а де ми зупинимося — залежить від ЗСУ. Найкращий сценарій для України — вихід до Краснодону Луганської області та взяття Криму з Керченським мостом. У Японії з Росією немає миру, їхнє перемир'я триває з 1945 року. Дві Кореї в стані перемир'я з 1953-го року, але це означає передачу ходу наступним поколінням", — резюмує політолог.

Нагадаємо, що 20 лютого до Києва прибув із таємним візитом президент США Джо Байден. У супроводі українських чиновників його побачили на Софійській площі.

Американський лідер приїхав не з порожніми руками — він обіцяв надати Україні пакет військової допомоги на 500 млн. доларів. До нього увійдуть боєприпаси для далекобійних РСЗВ HIMARS та гаубиць, а також ПТРК Javelin.

Володимир Зеленський заявив, що результати його переговорів з Байденом незабаром позначаться на ході війни з Росією.

Російські пропагандисти вважають візит Байдена в Україну "приниженням" Росії. Телеведуча Ольга Скабеєва сказала, що у Києві для Байдена нібито спеціально включили повітряну тривогу.