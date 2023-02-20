Приїзд "пана" та "демонстративне приниження": як у РФ відреагували на візит Байдена до Києва

На думку російських пропагандистів, візит американського президента в Україну став можливим завдяки тому, що "Путін такий чесний та цивілізований".

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Кремлівські пропагандисти та автори проросійських Telegram каналів прокоментували візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена в Україну, який відбувся 20 лютого.

Так, російський пропагандист Сергій Мардан назвав приїзд американського президента до української столиці "приниженням" РФ.

"Байден у Києві. Демонстративне приниження Росії. Розповіді про чудодійний гіперзвук можна залишити для дітей. Так само, як і заклинання про священну війну, яку ми ведемо із Заходом", — обурився Мардан.

[ + – ] Джо Байден прибув до Києва

Російський політолог Сергій Марков заявив, що американський президент нібито зміг відвідати Україну, бо "Путін такий чесний і цивілізований". За словами пропагандиста, ЗС РФ не обстрілювала б Київ, знаючи, що там знаходиться Байден.

[ + – ] Пропагандист висловилася про візит Байдену до Києва

Зі свого боку автор пропагандистського Telegram каналу Дмитро Смирнов прокоментував спільне фото Джо Байдена та Володимира Зеленського, порівнявши президента США із "паном".

"Керівник доповідає пану про збитки", — говорить підпис до знімку.

[ + – ] Джо Байден зустрівся з Володимиром Зеленським

Російський терорист і так званий ексміністр оборони "ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін, зі свого боку, заявив, що американський президент нібито "все одно ні на що не придатний, окрім як для нехитрих провокацій". Ексголова бойовиків т.зв. ДНР також написав, що не здивується, якщо Байден відвідає Бахмут і при цьому нічого йому не буде.

[ + – ] Гіркін відреагував на візит Байдена до Києва

Про візит президента США до Києва також висловилася російська телеведуча Ольга Скабеєва. Пропагандистка стверджує, що в Україні нібито спеціально "включили" повітряну тривогу для Байдена, оскільки це "атрибут візиту світових лідерів до Києва".

[ + – ] На візит Байдена до Києва відреагували на федеральних каналах РФ

Фокус також писав про те, що глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав приїзд президента США Джо Байдена до Києва 20 лютого перемогою українського народу та президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Джо Байден став третім американським президентом, який відвідав Україну з часів здобуття незалежності і першим за останні 15 років. Раніше Україну відвідував Джордж Буш-молодший у 2008 році, а також Білл Клінтон у 1994, 1995 та 2000 роках.