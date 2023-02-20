Приезд "барина" и "демонстративное унижение": как в РФ отреагировали на визит Байдена в Киев

По мнению российских пропагандистов, визит американского президента в Украину стал возможен благодаря тому, что "Путин такой честный и цивилизованный".

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Кремлевские пропагандисты и авторы пророссийских Telegram-каналов прокомментировали визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину, который состоялся 20 февраля.

Так, российский пропагандист Сергей Мардан назвал приезд американского президента в украинскую столицу "унижением" РФ.

"Байден в Киеве. Демонстративное унижение России. Рассказы про чудодейственный гиперзвук можно оставить для детей. Ровно, как и заклинания про священную войну, которую мы ведем с Западом", — возмутился Мардан.

[ + – ] Джо Байден прибыл в Киев

Российский политолог Сергей Марков заявил, что американский президент якобы смог посетить Украину потому что "Путин такой честный и цивилизованный". По словам пропагандиста, ВС РФ не стали бы обстреливать Киев, зная, что там находится Байден.

[ + – ] Пропагандист высказалася о визите Байдена в Киев

В свою очередь автор пропагандистского Telegram-канала Дмитрий Смирнов прокомментировал совместное фото Джо Байдена и Владимира Зеленского, сравнив президента США с "барином".

"Управляющий докладывает приехавшему в имение барину об убытках", — гласит подпись к снимку.

[ + – ] Джо Байден встретился с Владимиром Зеленским

Российский террорист и так называемый экс-министр обороны "ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин в свою очередь заявил, что американский президент якобы "все равно ни на что не годен, кроме как для незамысловатых провокаций". Экс-глава боевиков т.н. "ДНР" также написал, что не удивится, если Байден посетит Бахмут и при этом "ничего ему не будет".

[ + – ] Гиркин отреагировал на визит Байдена в Киев

О визите президента США в Киев также высказалась российская телеведущая Ольга Скабеева. Пропагандистка утверждает, что в Украине якобы специально "включили" воздушную тревогу для Байдена, так как это "атрибут визита мировых лидеров в Киев".

[ + – ] На визит Байдена в Киев отреагировали на федеральных каналах РФ

Фокус также писал о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал приезд президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля победой украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, что Джо Байден стал третьим американским президентом, посетившим Украину со времен обретения независимости и первым за последние 15 лет. Ранее Украину посещал Джордж Буш-младший в 2008 году, а также Билл Клинтон в 1994, 1995 и 2000 годах.