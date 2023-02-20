Байден анонсував передачу Україні 700 танків та тисячі артилерійських систем

За словами президента США, українські військові отримають 50 одиниць артилерії дальнього радіусу дії, протикорабельні ракети та системи ППО.

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Президент США Джо Байден під час візиту до Києва заявив, що Україна отримає від партнерів 700 танків та тисячі одиниць бронетехніки. Про це він сказав на брифінгу за підсумками зустрічі із Володимиром Зеленським, передає Sky News.

За його словами, Києву також нададуть тисячу артилерійських систем та мільйони снарядів.

"Разом із союзниками ми вже надали 700 танків, тисячі військових автомобілів, одну тисячу артилерійських систем, понад два мільйони артилерійських снарядів", — зазначив голова Білого Дому.

Також Джо Байден анонсував, що ЗСУ отримають понад 50 артилерійських систем далекого радіусу дії, протикорабельні ракети та системи ППО.

Крім того, в межах нового військового пакету допомоги від США на $500 млн. Україна отримає більше боєприпасів до реактивних систем залпового вогню HIMARS та гаубиць, а також протитанкові комплекси JAVELIN. Тим часом російській політичній еліті та ВПК приготували на тижні черговий раунд санкцій.

Нагадаємо, 20 лютого президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Байденом заявив, що потрібно зробити все, щоб 2023 став роком перемоги. Водночас його американський колега попередив, що "на нас чекають важкі роки".

Журналісти розповіли, що Джо Байден прибув до Києва потягом із Польщі. Він вилетів туди 18 лютого, хоча офіційний графік говорив, що 20 лютого він перебуватиме в американській столиці.