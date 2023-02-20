Байден анонсировал передачу Украине 700 танков и тысячи артиллерийских систем

По слова президента США, украинские военные получат 50 единиц артиллерии дальнего радиуса действия, противокорабельные ракеты, а также системы ПВО.

Related video

Президент США Джо Байден во время визита в Киев заявил, что Украина получит от партнеров 700 танков и тысячи единиц бронетехники. Об этом он сказал на брифинге по итогам встречи с Владимиром Зеленским, передает Sky News.

По его словам, Киеву также предоставят тысячу артиллерийских систем и миллионы снарядов.

"Вместе с союзниками мы уже предоставили 700 танков, тысячи военных автомобилей, одну тысячу артиллерийских систем, более двух миллионов артиллерийских снарядов", — отметил глава Белого Дома.

Также Джо Байден анонсировал, что ВСУ получат более 50 артиллерийских систем дальнего радиуса действия, противокорабельные ракеты и системы ПВО.

Кроме того, в рамках нового военного пакета помощи от США на $500 млн Украина получит больше боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также противотанковые комплексы JAVELIN. Тем временем российской политической элите и ВПК приготовили на неделе очередной раунд санкций.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Байденом заявил, что нужно сделать все, чтобы 2023 год стал годом победы. В то же время его американский коллега предупредил, что "нас ждут тяжелые годы".

Журналисты рассказали, что Джо Байден прибыл в Киев на поезде из Польши. Он вылетел туда 18 февраля, хоть официальный график гласил, что 20 февраля он будет находиться в американской столице.