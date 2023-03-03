Новый пакет помощи на $400 млн: США передадут снаряды и мостовые танки, — CNN

Большую часть нового пакета помощи Украине составляют боеприпасы. Оружие и оборудование вместо закупки у производителей Минобороны США изымут из собственных складов.

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В пятницу, 3 марта, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 млн. Большую часть помощи составляют снаряды для уже имеющегося в ВСУ оружия, которое американское Минобороны изымут из собственных запасов. Об этом стало известно из материала CNN.

"Этот пакет содержит больше боеприпасов и вспомогательного оборудования для боевых действий высокоточной артиллерии и бронетехники Украины", — заявили в Минобороны США.

Кроме снарядов США предоставит Украине мостовые танки или танковые мостоукладчики. Они используются для замены моста в местах, где должна передвигаться техника.

Список содержания нового пакета помощи от США:

боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

боеприпасы калибра 25 мм;

танковые мостоукладчики;

взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспорта;

запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, о новом пакете помощи Украине на пресс-конференции 2 марта сообщил спикер Белого дома Джон Кирби. Он воздержался от озвучивания конкретных сумм, однако рассказал, что бойцы ВСУ получат боеприпасы для уже имеющейся у них техники.

Ранее, 24 февраля США объявила пакет военной помощи на $2 млрд. Также американцы заверили, что будут помогать Украине пока война, начатая Россией, не закончится.