Новий пакет допомоги на $400 млн: США передадуть снаряди та мостові танки, — CNN
Більшу частину нового пакету допомоги Україні складають боєприпаси. Зброю та обладнання замість закупівлі у виробників Міноборони США вилучить з власних складів.
У п’ятницю, 3 березня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн. Більшу частину допомоги складають снаряди для вже наявної у ЗСУ зброї, які американське Міноборони вилучить з власних запасів. Про це стало відомо з матеріалу CNN.
"Цей пакет містить більше боєприпасів та допоміжного обладнання для бойових дій високоточної артилерії та бронетехніки України", — заявили у Міноборони США.
Окрім снарядів США надасть Україні мостові танки або танкові мостоукладачі. Вони застосовуються для заміни мосту в місцях, де має пересуватись техніка.
Перелік вмісту нового пакету допомоги від США:
- боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- боєприпаси калібру 25 мм;
- танкові мостоукладачі;
- підривні боєприпаси й обладнання для прибирання перешкод;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспорту;
- запчастини та інше польове обладнання.
Нагадаємо, про новий пакет допомоги Україні на пресконференції 2 березня повідомив спікер Білого дому Джон Кірбі. Він утримався від озвучення конкретних сум, однак розповів, що бійці ЗСУ отримають боєприпаси для вже наявної у них техніки.
Раніше, 24 лютого США оголосила пакет військової допомоги на $2 млрд. Також американці завірили, що допомагатимуть Україні допоки війна, розпочата Росією, не закінчиться.