Новий пакет допомоги на $400 млн: США передадуть снаряди та мостові танки, — CNN

Більшу частину нового пакету допомоги Україні складають боєприпаси. Зброю та обладнання замість закупівлі у виробників Міноборони США вилучить з власних складів.

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У п’ятницю, 3 березня, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на суму $400 млн. Більшу частину допомоги складають снаряди для вже наявної у ЗСУ зброї, які американське Міноборони вилучить з власних запасів. Про це стало відомо з матеріалу CNN.

"Цей пакет містить більше боєприпасів та допоміжного обладнання для бойових дій високоточної артилерії та бронетехніки України", — заявили у Міноборони США.

Окрім снарядів США надасть Україні мостові танки або танкові мостоукладачі. Вони застосовуються для заміни мосту в місцях, де має пересуватись техніка.

Перелік вмісту нового пакету допомоги від США:

боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм;

артилерійські снаряди калібру 105 мм;

боєприпаси калібру 25 мм;

танкові мостоукладачі;

підривні боєприпаси й обладнання для прибирання перешкод;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспорту;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадаємо, про новий пакет допомоги Україні на пресконференції 2 березня повідомив спікер Білого дому Джон Кірбі. Він утримався від озвучення конкретних сум, однак розповів, що бійці ЗСУ отримають боєприпаси для вже наявної у них техніки.

Раніше, 24 лютого США оголосила пакет військової допомоги на $2 млрд. Також американці завірили, що допомагатимуть Україні допоки війна, розпочата Росією, не закінчиться.