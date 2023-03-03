Україна отримає від США новий пакет військової допомоги, — Білий дім

Допомогу Україні у Білому домі обговорять Джо Байден та Олаф Шольц. Речник Білого дому Джон Кірбі заявив, що більшу частину нового пакету допомоги складатимуть снаряди для вже наявних у ЗСУ систем.

Related video

На пресконференції у четвер, 2 березня, спікер Білого дому Джон Кірбі заявив, що 3 березня США представлять пакет військової допомоги Україні. Про це стало відомо з матеріалу Reuters.

Посадовець розповів журналістам, що допомога Україні буде основною темою розмови між президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери мають зустрітися у п’ятницю, 3 березня, у Білому домі.

Конкретної суми допомоги прессекретар не назвав. Сказав, що деталі будуть оприлюднені згодом.

У The Washington Post поділились цитатою з заяви Кірбі щодо ще не оголошеної допомоги українським оборонцям. За його словами, пакет "включатиме в основному боєприпаси, які знадобляться українцям для систем, що в них уже є".

Нагадаємо, 24 лютого США оголосили про пакет військової допомоги Україні на $2 млрд. У нього увійшли безпілотні системи, обладнання для виявлення протидії БПЛА та боєприпаси для артилерії.

Також 24 лютого країни G7 заявили про готовність збільшити свої зобов'язання щодо фінансової підтримки України у 2023 році. У заяві міністрів фінансів "Великої сімки" йдеться, що фінансування України може зрости з $32 млрд до $38.66 млрд. "Ці значні зобов'язання та їх швидке виділення дозволяють Україні забезпечувати функціонування уряду, продовжувати надання основних послуг, проводити найбільш критичне відновлення пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку", — пояснюється у спільній заяві.