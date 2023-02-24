"Враховуючи потреби": країни G7 нададуть Україні понад 38 мільярдів доларів

Порівняно з минулим 2022 роком, фінансова допомога Україні зросла на 6,6 мільярдів доларів США.

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Країни "Великої сімки" — Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США — заявили про те, що готові збільшити свої зобов'язання щодо фінансової підтримки України у 2023 році. Про це йдеться у заяві міністрів фінансів G7.

У письмовій заяві йдеться про те, що країни "Великої сімки", враховуючи потреби України, готові збільшити фінансування нашої країни в цьому році з $32 млрд до $38.66 млрд.

"Ми разом із міжнародною спільнотою, як і раніше, твердо віддані вирішенню невідкладних короткострокових потреб України у фінансуванні. Ці значні зобов'язання та їх швидке виділення дозволяють Україні забезпечувати функціонування уряду, продовжувати надання основних послуг, проводити найбільш критичне відновлення пошкодженої інфраструктури та стабілізувати економіку", — міністри фінансів і голів центробанків країн G7 у спільній заяві.

Вони також додали, що надана фінансова підтримка доповнить військову та гуманітарну підтримку України.

"Ми продовжимо наші спільні зусилля щодо підтримки та сприяння відновленню критичної інфраструктури України, відновленню і реконструкції, зокрема через Міжвідомчу координаційну платформу донорів", — підсумували міністри.

Нагадаємо, 24 лютого глава уряду Британії Ріші Сунак вимагав поставити ЗСУ унікальний винищувач. Прем'єр-міністр, незважаючи на опір глави Міноборони Бена Воллеса, вимагає надати українським військовим багатоцільовий винищувач четвертого покоління Typhoon.

Фокус також писав про те, що в річницю вторгнення РФ на українську територію США оголосили про пакет допомоги на 2 мільярди доларів. В американському відомстві заявили, що світ продовжить стояти поряд з Україною, допоки війну, розпочату Росією, не буде закінчено. Новий пакет оборонної підтримки спрямовано на підвищення боєздатності української армії.