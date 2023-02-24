"Учитывая потребности": страны G7 предоставят Украине больше 38 миллиардов долларов

По сравнению с прошедшим 2022 годом финансовая помощь Украине возросла на 6,6 миллиарда долларов США.

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Страны "Большой семерки" — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США — заявили о том, что готовы увеличить свои обязательства по финансовой поддержке Украины в 2023 году. Об этом идет речь в заявлении министров финансов G7.

В письменном заявлении речь идет о том, что страны "Большой семерки", учитывая потребности Украины, готовы увеличить финансирование нашей страны в текущем году с $32 млрд до $38.66 млрд.

"Мы вместе с международным сообществом по-прежнему твердо привержены решению неотложных краткосрочных потребностей Украины в финансировании. Эти значительные обязательства и их быстрое выделение позволяют Украине обеспечивать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить наиболее критическое восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику", — подчеркнули министры финансов и глав центробанков стран G7 в совместном заявлении.

Они также добавили, что выделанная финансовая поддержка дополнит военную и гуманитарную поддержку Украины.

"Мы продолжим наши совместные усилия по поддержке и содействию восстановлению критической инфраструктуры Украины, восстановлению и реконструкции, в том числе через Межведомственную координационную платформу доноров", — подытожили министры.

Напомним, 24 февраля глава правительства Британии Риши Сунак потребовал поставить ВСУ уникальный истребитель. Премьер-министр, несмотря на сопротивление главы Минобороны Бена Уоллеса, требует предоставить украинским военным многоцелевой истребитель четвертого поколения Typhoon.

Фокус также писал о том, что в годовщину вторжения РФ на украинскую территорию США объявили о пакете помощи на 2 миллиарда долларов. В американском ведомстве заявили, что мир продолжит стоять рядом с Украиной, пока война, начатая Россией, не будет закончена. Новый пакет оборонительной поддержки направлен на повышение боеспособности украинской армии.