Украина получит от США новый пакет военной помощи, — Белый дом

Помощь Украине в Белом доме обсудят Джо Байден и Олаф Шольц. Спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что большую часть нового пакета помощи составят снаряды для уже имеющихся у ВСУ систем.

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На пресс-конференции в четверг, 2 марта, спикер Белого дома Джон Кирби заявил, что 3 марта США представят пакет военной помощи Украине. Об этом стало известно из материала Reuters.

Чиновник рассказал журналистам, что помощь Украине будет основной темой разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры должны встретиться в пятницу, 3 марта, в Белом доме.

Конкретную сумму помощи пресс-секретарь не назвал. Сказал, что детали будут опубликованы впоследствии.

В The Washington Post поделились цитатой из заявления Кирби по поводу еще не объявленной помощи украинским защитникам. По его словам, пакет "будет включать в основном боеприпасы, которые понадобятся украинцам для систем, которые у них уже есть".

Напомним, 24 февраля США объявили о пакете военной помощи Украине на $2 млрд. В него вошли беспилотные системы, оборудование для обнаружения противодействия БПЛА и боеприпасы для артиллерии.

Также 24 февраля страны G7 заявили о готовности увеличить свои обязательства по финансовой поддержке Украины в 2023 году. В заявлении министров финансов "Большой семерки" говорится, что финансирование Украины может возрасти с $32 млрд до $38.66 млрд. "Эти значительные обязательства и их скорейшее выделение позволяют Украине обеспечивать функционирование правительства, продолжать предоставление основных услуг, проводить наиболее критическое восстановление поврежденной инфраструктуры и стабилизировать экономику", — объясняется в совместном заявлении.