Запросили до Львова: Генпрокурор США таємно відвідав Україну, — ЗМІ

У Мін'юсті США повідомили, що американський генпрокурор провів кілька зустрічей із українськими юристами, на яких обговорювалося, як притягнути до відповідальності російських військових злочинців.

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Генеральний прокурор США Меррік Гарланд здійснив неоголошений візит до Львова. Його запросила Генеральна прокуратура України. Про це пише Reuters, посилаючись на Міністерство юстиції Сполучених Штатів.

"Генеральний прокурор провів кілька зустрічей і підтвердив нашу рішучість притягнути Росію до відповідальності за злочини, скоєні під час її несправедливого та неспровокованого вторгнення проти її суверенного сусіда", — сказав журналістам неназваний чиновник.

Щоправда, не уточнюється, що саме обговорював Генпрокурор США зі своїм українським колегою Андрієм Костіним.

Хто такий Меррік Гарланд

Американський юрист та політичний діяч. Обіймав посаду судді Апеляційного суду округу Колумбія. Починаючи з 2021 року, обіймає посаду Генпрокурора США.

Раніше CNN повідомляв, що США передадуть снаряди та мостові танки. Більшість нового пакету допомоги Україні складають боєприпаси. Зброю та обладнання замість закупівлі у виробників Міноборони США вилучать із власних складів.

Також нагадаємо, що у NYT зазначили, що генерали США на навчаннях ЗСУ визначили можливі сценарії контрнаступу. Українське командування за підсумками навчань, що проходили в Німеччині, може розглядати два напрямки, на яких здійснюватимуться контрнаступні дії.