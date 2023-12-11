Пожизненный срок. Минюст США впервые в истории предъявил обвинения российским военным

В Соединенных Штатах обвинили четырех российских военных в военных преступлениях, совершенных на территории Украины. Их жертвой стал американский гражданин, которого они похитили и пытали. Это дело стало первым, но, вероятно, не последним, расследуемым в США в отношении российского вторжения в Украину. Фокус узнавал о деталях и перспективах привлечения их к ответственности.

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Новость о том, что США подготовили обвинения гражданам РФ на днях сообщил генеральный прокурор и министр юстиции США Меррик Гарланд.

"Как мир стал свидетелем ужасов жестокого вторжения России в Украину, так и министерство юстиции Соединенных Штатов также является свидетелем этого. Именно поэтому были выдвинуты первые в истории обвинения согласно уставу США о военных преступлениях четырем военнослужащим, которые воевали на стороне России, за ужасные преступления против американского гражданина. Министерство юстиции будет работать столько, сколько потребуется для достижения ответственности и справедливости за агрессивную войну России", — сказал он.

Гарланд уточнил российских комбатантов обвиняют сейчас в трех преступлениях: пытках, бесчеловечном обращении и незаконном заключении. События, о которых идет речь, произошли на территории Херсонской области, в селе Мыловое весной 2022 года.

Фигуранты дел — лица, которые воевали на стороне России против Украины: Сурен Мкртчян (с позывным "Сириус"), Дмитрий Будник ("Молот"), а также Валерий ("Вал") и Назар, фамилии которых пока не известны.

Оккупация Милового и задержание гражданских лиц

Миловое — населенный пункт на правобережье Херсонской области на территории Бериславской общины. Оно было оккупировано российскими войсками в начале весны 2022 года — 9 марта в село зашли российские военные.

Как это происходило, ранее рассказал журналистам председатель Миловской громады Олег Яхниенко.

"9 марта мне коллеги сообщили, (российская) колонна начала двигаться в нашу сторону, и я предупредил людей лично и через соцсети, чтобы они оставались дома и без большой нужды не выходили на улицу, — вспоминал он. — Двигались российские войска до самого вечера и полностью зашли на территорию Мылового. Зашли со всех сторон, по периметру, возле балки, разместили свою технику. Они были везде. Однако в само село они тогда еще не заходили".

На следующий день вооруженные россияне пришли к Яхниенко домой: перелезли через забор и начали выламывать двери в дом. Он вышел на улицу, а ему сообщили: "Вас вызывает комендант".

Комендантом оказался уже упомянутый Сурен Мкртчян. Однако имя этого человека председатель общины узнал позже — когда оказался с ним в одном подвале, а первый день только заметил, что он — армянин, запомнил его по внешности и характерному акценту.

Село Миловое на Херсонщине уже 9 марта 2022 года было полностью оккупировано российской армией Фото: Из открытых источников

Некоторое время Олегу Яхниенко удавалось работать и обеспечивать жителей громады всем необходимым, а также помогать выезжать из оккупации. Однако недолго. 22 марта старосту задержали.

"Меня потянули в сторону бывшей насосной подстанции, где была так называемая щитовая — бетонное сооружение где-то три на два метра, без окон, без ничего, только с одним окошком из стеклоблока. Бросили в щитовую и начали раздевать. А дышать мне нечем, потому что во рту селитра, глаза выедает, все печет. Прошу снять с меня мешок, говорю: "Если вам надо, чтобы я сдох, так добейте прямо здесь". Один из них с характерным акцентом, откуда-то с Кавказа, приказал снять с меня мешок и протер тряпкой глаза", — вспоминает свидетель.

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Уже в то время россияне начали практику задержания местных жителей — сначала представителей органов местного самоуправления, чтобы склонить их к сотрудничеству, а также активных граждан. Под подозрение попадали также обычные гражданские. Как правило, их держали в неприспособленных для этого помещениях — подвалах, железных контейнерах, комнатах административных зданий. Били, пытали электрическим током, не обеспечивали едой, водой, не оказывали медицинскую помощь.

Так среди задержанных в Миловом, вероятно, оказался и гражданин США, фамилию и имя которого не называют. По данным следствия, он жил в общине с 2021 года.

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Американские следователи отмечают, жертву похитили и держали в заложниках десять дней.

В обвинительном акте утверждается, что Мкртчян и Будник допрашивали американца по меньшей мере дважды. Во время одного из допросов Мкртчян, Валерий и Назар якобы сняли с потерпевшего одежду и сфотографировали его. Затем начали избивать, голым повалили лицом к земле, связали руки за спиной, приложили к его голове пистолет, угрожали застрелить. Убить хотел его именно Дмитрий Будник. Он и Назар — были теми, кто устроил имитацию казни: заставили жертву упасть на землю, приставили пистолет к его затылку, слегка переместили оружие и выстрелили прямо мимо головы американца.

Сурен Мкртчян (в шапке) проводит обучение российских мобилизованных новобранцев Фото: Миротворец

О трех из четырех обидчиков информации мало. Больше всего известно о 45-летнем Сурене Мкртчяне. Его по многочисленным фото узнали местные жители Милового. В начале оккупации Мкртчян представился как военный комендант двух общин — Миловской и соседней Новоалександровской. Во время оккупации он не носил маску на лице.

До полномасштабного вторжения Мкртчян служил заместителем начальника штаба в 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток" 1-го армейского корпуса "ДНР", находящегося под командованием российской армии. Вместе с семьей — женой и двумя детьми жил в Ясиноватой. Вероятно на оккупированные территории приехал из России в 2014-м.

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После деоккупации Бериславского района местные жители вспоминали, что Сурен Мкртчян постоянно носился с советскими и российскими флагами и часто посещал церковь в Качкаровке. Однажды собрал в ней военных и работников сельского совета. Фото этого эпизода можно найти в открытых источниках. Кроме того, все полгода оккупации он терроризировал и похищал людей, торговал наркотиками и "гуманитаркой", причастен к изнасилованиям местных женщин.

"Сурен вывозил девушек, которые ему нравились, на российские блокпосты, чтобы они там "ночевали" и "развлекали" российских военных. Некоторых он и сам насиловал. Такие случаи имели место и в наших селах, и в соседней Новоалександровке", — рассказали жители Миловской громады Центру журналистских расследований.

Что касается похищений людей, то в громаде зафиксированы десятки таких случаев. Упомянутого старосту Миловской громады Олега Яхниенко после первого похищения отпустили 13 апреля, но в июле 2022 года задержали снова. Во время второго содержания глава узнал, что в соседней камере находится и "комендант" Сурен Мкртчян. Его задержали свои же за торговлю "гуманитаркой" и изнасилование.

Две возможности наказать россиян в США

Сейчас обвинения против четырех связанных с Россией военнослужащих являются первыми уголовным преследованием Министерства юстиции США. Эксперты говорят: не последнее.

Во-первых, в соответствии с американским законодательством, власти Соединенных Штатов могут преследовать военные преступления, если предполагаемый преступник или жертва являются гражданами США.

Поэтому, например, речь может идти о расследовании обстоятельств пребывания в плену другого американского гражданина, ветерана американской армии Александра Дрюке. Он поехал в Украину сразу после начала полномасштабного вторжения России, чтобы стать добровольцем. Сначала тренировал военных, а потом и сам получил боевое задание. В плен попал на Харьковщине. После освобождения осенью 2022 года Дрюке, который за три месяца плена потерял 14 кг веса, рассказал, что их пытали, морили голодом, угрожали казнить, и требовали свидетельствовать, что украинская армия обстреливает жилые кварталы городов Донбасса.

Во-вторых, в декабре 2022 года Конгресс США единогласно одобрил законопроект, который позволяет задерживать иностранных граждан за события на других территориях, если они совершили военные преступления. То есть американским прокурорам было разрешено возбуждать уголовное преследование за военные преступления всякий раз, когда предполагаемый преступник находится на территории США, независимо от того, где были совершены преступления, а также независимо от гражданства жертв или предполагаемых преступников.

Министерство юстиции США впервые начало преследование связанных с Россией военнослужащих Фото: CNN

К тому же американские граждане не первый раз задерживались и удерживались российскими войсками в местах несвободы на оккупированных территориях, где применялись практики бесчеловечного обращения или пыток. Эти факты неоднократно были зафиксированы международными организациями, в частности, Управлением ООН по правам человека в Украине. Все эти факты также требуют расследования.

"Обнародованные обвинения посылают четкое сообщение России — наше правительство не пожалеет усилий и ресурсов, чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушает фундаментальные права человека американца", — сказал министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Шанс для Украины найти виновных

"В США, начав расследование, применили элементы универсальной юрисдикции. Речь идет о том, что военные преступления — это преступления против мирового правопорядка, а значит — каждая страна, которая является частью мира может считать, что это преступления против нее также", — говорит Фокусу адвокат, эксперт Медийной инициативы за права человека Андрей Яковлев.

Принцип универсальной юрисдикции применяется во многих странах, однако в каждой есть определенные специальные условия, чтобы рассматривать такие дела. Например, жертва должна иметь гражданство страны, которая рассматривает дело, или в ней постоянно с целью защиты находится потерпевший или обвиняемый.

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"Очевидно, что в США в течение определенного времени уже велось следствие, в результате которого удалось установить место совершения преступления, обстоятельства преступления и назвать фамилии вероятных причастных и квалификацию, — продолжает Яковлев, — То есть следователи утверждают, что обвиняемые — военные российской армии совершили военное преступление".

Что важно для Украины, так это то, что американские следователи не только могут установить причастных к одному конкретному случаю задержания и пыток, но и так называемого "фонового окружения", то есть будет описана вся ситуация, которая произошла в Миловом Херсонской области во время оккупации.

Российские военные задерживали и применяли пытки против местного населения на оккупированных территориях, в том числе и к иностранным гражданам Фото: РИА Новости

"Фактически независимый орган может описать и установить российскую практику задержания гражданских во время оккупации. Тогда известная нам практика будет подтверждаться не только украинскими инстанциями и правозащитными организациями, но и судебной системой страны, которой доверяют в мире. Как следствие — больше людей в демократических странах узнают о том, что происходит на территории Украины", — добавляет адвокат.

Также американские следователи могут попытаться установить ответственность не только отдельных представителей армии РФ, а их высших командиров. Для этого необходимо доказать, что Мкртчян и Будник не действовали по собственной инициативе, а подчинялись приказам.

Сейчас все четверо фигурантов дела — Сурен Мкртчян, Дмитрий Будник, а также Валерий и Назар объявлены США в международный розыск. В случае доказательства их вины обвиняемым грозит максимальное наказание — пожизненное заключение.