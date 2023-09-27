Хотел заморить Украину голодом: о чем будет новый иск к Путину в Международный уголовный суд

Россия стремилась организовать голод в Украине во время полномасштабного вторжения. В этом убеждены юристы-международники, которые по результатам формирования досье планируют подготовить представление в Международный уголовный суд. Фокус разбирался, может ли суд квалифицировать голод как военное преступление, и какие шансы есть доказать это в суде.

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Британская юридическая кампания Global Rights Compliance, которая сотрудничает с украинским Офисом генерального прокурора, готовит досье для Международного уголовного суда (МУС) относительно голода как инструмента войны России против Украины. Об этом сказал старший юрист фирмы Юсуф Хан изданию The Guardian.

По мнению экспертов Россия планировала его в три этапа. Во-первых, организовав блокирование цепочек поставок продовольствия. Во-вторых, начав уничтожение объектов, в частности, запасов пищи и воды, а также источников энергии по всей Украине во время боевых действий, необходимых для выживания гражданского населения. В-третьих, ограничив экспорт украинского продовольствия.

Сбор фактов и сравнение с действиями Сталина

По мнению юристов, блокирование поставок можно доказать невозможностью доставить в заблокированные города продукты после начала полномасштабного вторжения. В частности, так было во время осады Чернигова и Мариуполя.

Как известно, Чернигов был заблокирован с конца февраля 2022 года — в городе отсутствовало электричество, мобильная связь, возможность доставки продуктов. Людям не хватало еды, поэтому горожане были вынуждены рисковать жизнью и ждать продукты часами в очередях на улице. 16 марта 2022 года российские военные сбросили восемь неуправляемых бомб на жилые кварталы города. Один из снарядов разорвался возле магазина, где люди выстраивались в очередь за хлебом. От осколочных ранений погибли 14 черниговцев, еще два человека во время пожара в поврежденном этим обстрелом доме рядом.

В осаде был и Мариуполь. В феврале-мае 2022 года российские силы не выпускали людей из города и не завозили туда продуктов. В марте, ООН отмечала, что в Мариуполе более 100 тыс. мирных жителей страдают от недостатка пищи, воды и отсутствия отопления. Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бисли заявил, что люди "умирают от голода" в осажденном российской армией городе. Даже после оккупации россиянами гуманитарная ситуация не улучшилась, поэтому мариупольцам приходилось идти по несколько километров, чтобы стать в очередь на получение хлеба. Продовольственную блокаду россияне повторили и в отношении оккупированного Юга, не позволяя украинским перевозчикам доставлять продукты питания в продовольственную сеть. В южных регионах люди были без продуктов до организации российской стороной подвоза продуктов из оккупированного Крыма.

Блокирование снабжения можно доказать невозможностью доставить в заблокированные города продукты после начала полномасштабного вторжения Фото: Из открытых источников

Когда речь идет об уничтожении запасов, можно вспомнить захват насосной станции вблизи Николаева, в результате чего город остались без питьевой воды.

Кроме того, Россия пыталась и пытается ограничить экспорт украинского продовольствия. "Тогда мы видели, как Россия атаковала зерновые комплексы на Дунае и играла мышцами в Черном море", — сказал Хан, ссылаясь на сообщения украинских чиновников о том, что в конце июля и в начале августа 2023 года было уничтожено 270 тыс. тонн продуктов питания.

The Guardian отмечает, что свежие обвинения в том, что Россия пыталась заморить голодом украинцев, особенно эмоциональны в свете истории двух стран: в 1932-1933 годах миллионы умерли от голода во время Голодомора, принудительного голода, вызванного советским правительством Иосифа Сталина.

Юристы сотрудничают со специалистами аналитиками-расследователями, которые работают с открытыми данными, которые, например, фиксируют количество отклоненных конвоев помощи, а также публичные заявления, сделанные Путиным и другими лидерами, вплоть до местного уровня, когда они стремятся создать свое досье для МУС.

Юридическая составляющая иска о голоде

В 2018 году Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая осудила использование голода как средства ведения войны. В 2019-м были внесены изменения в Римский статут МУС, которыми расширили перечень дел, которые можно возбудить по этому поводу.

Адвокат, управляющий партнер АО "Амбрела" Андрей Яковлев в комментарии Фокусу говорит, что юристы обращают внимание, что Россия, пытаясь организовать голод, совершала военное преступление.

Речь идет о том, что по Римскому статуту к серьезным нарушениям законов и обычаев войны относится умышленное использование голода гражданского населения как метода ведения войны, путем лишения его предметов, необходимых для выживания, в частности создание препятствий для оказания помощи, как это предусмотрено Женевскими конвенциями.

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"В классическом виде это положение предусмотрено для тех кейсов, где создан голод, как средство воздействия на противника. И не так важно, что цель — уничтожение продовольственной инфраструктуры, блокирование поставок продовольствия не была полностью достигнута из-за действий, которые не охватываются умыслом РФ. Например, из-за деоккупации территорий. Можно сомневаться, или Россия, планируя свои военные нападения, или не заботится, как атаки повлияют на обеспечение продовольствием гражданских, или же направляет усилия для создания голода, — говорит адвокат. — Но официально провозглашенная РФ продовольственная блокада вывоза украинского зерна, как и портовая блокада свидетельствуют о том, что РФ все-таки стремится создать продовольственный кризис, который может вызвать голод. Блокада в конце концов может стать причиной того, что аграрии не смогут продавать свое зерно в этом году, а в следующем не будут иметь средств на выращивание зерна".

В 2019 году были внесены изменения в Римский статут МУС, которыми расширили перечень дел, которые можно возбудить по голоду Фото: Armenia Today

Поэтому можно предположить, что блокада создает предпосылки если не голода, то масштабного продовольственного кризиса. Ситуация осложняется постоянными обстрелами портовой инфраструктуры во время которых портятся большое количество продовольствия.

Адвокат отмечает вероятную сопутствующую цель: с одной стороны, чтобы украинское общество давило на правительство для уступок России, а с другой стороны — это может спровоцировать дополнительную миграцию в ЕС и другие дружественные нам страны, что создает для их экономик значительные трудности.

Перспективы доведения дела до Международного уголовного суда

"Но в любом случае в ситуации придется еще разбираться, ведь Россия может протестовать, утверждая, что ее действия не направлены на организацию голода, а являются следствием военных действий. Можем себе представить судебный спор, во время которого один адвокат говорит, что Путин стремился устроить голод, а другой — убеждает, что намерения такого не было, вы же сами говорите, что наши ракеты не высокоточные, вот и было отклонение", — продолжает юрист и отмечает, что есть большая разница между тем, чтобы первично собрать факты, оценить их, и проведением полноценного расследования.

Стоит отметить, что заявление в МУС будет подаваться в соответствии со статьей 15 Римского статута, что позволяет третьим сторонам — то есть всем желающим — отправлять информацию о возможных военных преступлениях прокурору суда. Это означает, что у МУС нет обязательств расследовать эти факты, но он будет решать, проводить ли собственное расследование.

Важными в процессе оценки фактов могут быть публичные заявления Путина о том, что Россия целенаправленно устраивает блокаду зерновых коридоров.

Россия целенаправленно устраивает блокаду зерновых коридоров и уничтожает зерно в украинских портах Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Если МУС начнет расследование, то это будет первое подобное судебное преследование, которое могло бы стать поводом для выдвижения обвинения в голоде, а именно российскому президенту Владимиру Путину. "Путин может нести ответственность за совершение действий непосредственно, совместно с другими или через других", — отметил Хан.

Сейчас Андрей Яковлев говорит, что информация о возможном будущем рассмотрении дела о голоде как средстве войны России против Украины может быть предупреждением для РФ. Мол, если действия по блокаде зерна, обстрелам критической и портовой инфраструктуры будут продолжаться, то они будут становиться дополнительными доказательствами в этом деле.

"Возможно, это будет некий превентивный механизм, чтобы они не обстреливали нашу инфраструктуру этой зимой, потому что будут понимать последствия. Таким образом качество жизни наших людей может повыситься", — говорит он.

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