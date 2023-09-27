Хотів заморити Україну голодом: про що буде новий позов до Путіна в Міжнародний кримінальний суд

Росія прагнула організувати голод в Україні під час повномасштабного вторгнення. У цьому переконані юристи-міжнародники, які за результатами формування досьє планують підготувати подання до Міжнародного кримінального суду. Фокус розбирався, чи може суд кваліфікувати голод як воєнний злочин і які шанси є довести це в суді.

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Британська юридична кампанія Global Rights Compliance, яка співпрацює з українським Офісом генерального прокурора, готує досьє для Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо голоду як інструменту війни Росії проти України. Про це сказав старший юрист фірми Юсуф Хан виданню The Guardian.

На думку експертів, Росія планувала його в три етапи. По-перше, організувавши блокування ланцюжків постачання продовольства. По-друге, розпочавши знищення об’єктів, зокрема, запасів їжі та води, а також джерел енергії по всій Україні під час бойових дій, необхідних для виживання цивільного населення. По-третє, обмеживши експорт українського продовольства.

Збір фактів та порівняння з діями Сталіна

На думку юристів, блокування постачання можна довести неможливістю доправити у заблоковані міста харчі після початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, так було під час облоги Чернігова та Маріуполя.

Як відомо, Чернігів був заблокований з кінця лютого 2022 року — у місті була відсутня електрика, мобільний зв'язок, можливість доставки продуктів. Людям не вистачало їжі, тому містяни були вимушені ризикувати життям та чекати на продукти годинами у чергах на вулиці. 16 березня 2022 року російські військові скинули вісім некерованих бомб на житлові квартали міста. Один зі снарядів розірвався біля магазину, де люди вишукувалися у чергу за хлібом. Від осколкових поранень загинули 14 чернігівців, ще дві людини під час пожежі у пошкодженому цим обстрілом будинку поруч.

В облозі був і Маріуполь. У лютому-травні 2022 року російські сили не випускали людей з міста та не завозили туди харчів. У березні, ООН зазначала, що у Маріуполі понад 100 тис. мирних мешканців страждають від нестачі їжі, води та відсутності опалення. Голова Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) ООН Девід Біслі заявив, що люди "вмирають з голоду" в обложеному російською армією місті. Навіть після окупації росіянами гуманітарна ситуація не покращилась, тож маріупольцям доводилося йти по кілька кілометрів, аби стати в чергу на отримання хліба. Продовольчу блокаду росіяни повторили і щодо окупованого Півдня, не дозволяючи українським перевізникам доправляти харчові продукти в продовольчу мережу. В південних регіонах люди були без харчів до організації російською стороною підвозу продуктів з окупованого Криму.

Блокування постачання можна довести неможливістю доправити у заблоковані міста харчі після початку повномасштабного вторгнення Фото: З відкритих джерел

Коли йдеться про знищення запасів, можна згадати захоплення насосної станції поблизу Миколаєва, внаслідок чого місто залишилися без питної води.

Окрім того, Росія намагалась та намагається обмежити експорт українського продовольства. "Тоді ми бачили, як Росія атакувала зернові комплекси на Дунаї та грала м’язами у Чорному морі", — сказав Хан, посилаючись на повідомлення українських чиновників про те, що наприкінці липня та на початку серпня 2023 року було знищено 270 тис. тонн продуктів харчування.

The Guardian зазначає, що свіжі звинувачення в тому, що Росія намагалася заморити голодом українців, особливо емоційні в світлі історії двох країн: у 1932-1933 роках мільйони померли від голоду під час Голодомору, примусового голоду, спричиненого радянським урядом Йосипа Сталіна.

Юристи співпрацюють із фахівцями аналітиками-розслідувачами, які працюють з відкритими даними, які, наприклад, фіксують кількість відхилених конвоїв допомоги, а також публічні заяви зроблені Путіним та іншими лідерами, аж до місцевого рівня, коли вони прагнуть створити своє досьє для МКС.

Юридична складова позову про голод

2018 року Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка засудила використання голоду як засобу ведення війни. У 2019-му були внесені зміни до Римського статуту МКС, якими розширили перелік справ, що можна порушити щодо цього.

Адвокат, керуючий партнер АО "Амбрела" Андрій Яковлєв в коментарі Фокусу говорить, що юристи звертають увагу, що Росія, намагаючись організувати голод, скоювала воєнний злочин.

Йдеться про те, що за Римським статутом до серйозних порушень законів і звичаїв війни відноситься умисне використання голоду цивільного населення як методу ведення війни, шляхом позбавлення його предметів, необхідних для виживання, зокрема створення перешкод для надання допомоги, як це передбачено Женевськими конвенціями.

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"У класичному вигляді це положення передбачено для тих кейсів, де створено голод, як засіб впливу на супротивника. І не так важливо, що мета — знищення продовольчої інфраструктури, блокування поставок продовольства не була повністю досягнута через дії які не охоплюються умислом РФ. Наприклад, через деокупацію територій. Можна сумніватися, чи Росія, плануючи свої військові напади, або не переймається, як атаки вплинуть на забезпечення продовольством цивільних, або ж спрямовує зусилля для створення голоду, — говорить адвокат. — Але офіційно проголошена РФ продовольча блокада вивезення українського зерна, як і портова блокада свідчать про те, що РФ все-таки прагне створити продовольчу кризу, яка може спричинити голод. Блокада зрештою може стати причиною того, що аграрії не матимуть змоги продавати своє зерно цьогоріч, а в наступному не матимуть коштів на вирощування зерна".

У 2019 році були внесені зміни до Римського статуту МКС, якими розширили перелік справ, що можна порушити щодо голоду Фото: Armenia Today

Тож можна припустити, що блокада створює передумови якщо не голоду, то масштабної продовольчої кризи. Ситуація ускладнюється постійними обстрілами портової інфраструктури під час яких псуються велика кількість продовольства.

Адвокат зазначає ймовірну супутню мету: з одного боку, аби українське суспільство тиснуло на уряд для поступок Росії, а з іншого боку — це може спровокувати додаткову міграцію до ЄС та інших дружніх нам країн, що створює для їх економік значні труднощі.

Перспективи доведення справи до Міжнародного кримінального суду

"Але у будь-якому разі у ситуації доведеться ще розбиратися, адже Росія може протестувати, стверджуючи, що її дії не спрямовані на організацію голоду, а є наслідком воєнних дій. Можемо собі уявити судову суперечку, під час якої один адвокат говорить, що Путін прагнув влаштувати голод, а інший — переконує, що наміру такого не було, ви ж самі говорите, що наші ракети не високоточні, ось і було відхилення", — продовжує юрист та зауважує, що є велика різниця між тим, аби первинно зібрати факти, оцінити їх, та проведенням повноцінного розслідування.

Варто зазначити, що заяву до МКС подаватимуть відповідно до статті 15 Римського статуту, що дозволяє третім сторонам — тобто всім бажаючим — надсилати інформацію про ймовірні воєнні злочини прокурору суду. Це означає, що МКС не має зобов’язань розслідувати ці факти, але вирішуватиме, чи проводити власне розслідування.

Важливими у процесі оцінки фактів можуть бути публічні заяви Путіна про те, що Росія цілеспрямовано влаштовує блокаду зернових коридорів.

Росія цілеспрямовано влаштовує блокаду зернових коридорів та нищий збіжжя в українських портах Фото: facebook.com/oleksandr.kubrakov

Якщо МКС розпочне розслідування, то це буде перше подібне судове переслідування, яке могло б стати приводом для висунення звинувачення у голоді, а саме російському президенту Володимиру Путіну. "Путін може нести відповідальність за вчинення дій безпосередньо, спільно з іншими або через інших", — зазначив Хан.

Наразі Андрій Яковлєв говорить, що інформація про можливе майбутній розгляд справи про голод як засіб війни Росії проти України може бути попередженням для РФ. Мовляв, якщо дії щодо блокади зерна, обстрілів критичної та портової інфраструктури будуть продовжуватися, то вони ставатимуть додатковими доказами у цій справі.

"Можливо, це буде такий собі превентивний механізм, аби вони не обстрілювали нашу інфраструктуру цієї зими, бо розумітимуть наслідки. Таким чином якість життя наших людей може підвищитися", — говорить він.

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