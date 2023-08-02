Нова імперія: експерти розповіли про плани Путіна зробити залежними Африку і Азію

Раніше Російська Федерація намагалася побудувати енергетичну імперію, а зараз — сконцентрувала сили на побудові зернової монополії.

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Після того, як Росія вийшла з "зернової угоди", яка передбачала експорт зерна з України Чорним морем, вона намагалась побудувати зернову імперію — запропонувавши країнам Африки безплатне зерно. Але план Путіна провалився. Про це в коментарі Фокусу для матеріалу "Мовою ультиматумів. Чи зможе Росія перетворити Чорне море на своє внутрішнє" сказав директор Українського інституту морського права та безпеки Богдан Устименко.

"Російська Федерація намагалася побудувати енергетичну імперію, від якої вона хотіла, аби залежали дуже багато держав світу, зокрема і європейські, — додає в коментарі Фокусу і директор Українського інституту морського права та безпеки Богдан Устименко. — У неї це не вийшло. Зараз вона хоче побудувати зернову імперію для того, аби держави, які розвиваються, зокрема, низка держав у Африці та Азії, залежали від РФ. При чому не лише економічно, а й політично".

Експерт нагадує, що 27 липня в Санкт-Петербурзі під час саміту Росія-Африка Путін запропонував безплатно поставляти в Африку зерно. У відповідь почув, що такий варіант не задовольняє африканські країни. Лідери кількох важливих країн, зокрема, Єгипту, дали Путіну чіткий сигнал колективної Африки, що потрібно припиняти війну та повертатися до зернового коридора.

"Подачки їм не потрібні, як і списання боргів. Путін, при тому, що живе в паралельному світі, не міг ці меседжі пропустити. Будем сподіватись, що якісь глобальна превалююча позиція внесе корективи в російську політику", — додав у розмові з Фокус і координатор міжнародних проєктів Центру Разумкова Олексій Мельник.

У цьому контексті аналітики згадують, що Росії дуже необхідні голоси в ООН, а також в інших міжнародних організаціях. Тобто таким чином РФ робить невдалі спроби купити ці держави, зокрема, на міжнародній арені. Звичайно, більшість африканських держав розуміють, до чого веде РФ. Їм невигідно залежати від неї повністю, оскільки ті хочуть мати певну диверсифікацію та право вибору.

Нагадаємо, Кремль 17 липня заявив про припинення дії "зернової угоди" та стосовно повернення до реалізації чорноморських домовленостей, як тільки російська частина зернової угоди буде виконана. У розвідці Британії заявили, що війна РФ в Україні поглибить продовольчу кризу в Африці.

Більше читайте в матеріалі Фокуса "Мовою ультиматумів. Чи зможе Росія перетворити Чорне море на своє внутрішнє"