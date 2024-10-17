У Малі "засудили" та "стратили" Зеленського: стверджують, що він "нацист", — росЗМІ (відео)

У Малі провели імпровізовану страту над президентом України, повідомили російські пропагандисти. Вирок зачитав місцевий міжнародний кримінальний суд.

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У середу, 16 жовтня, у столиці Малі Бамако на Бульварі незалежності відбувся імпровізований "суд" над президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомило російське агентство "Африканська ініціатива".

Мітингувальники, серед яких було багато дітей, вийшли із плакатами, на яких, серед іншого, було написано "Зеленський, руки геть від Малі", "Стоп, нацизм" тощо.

Як пишуть російські журналісти, місцевий "міжнародний кримінальний суд" під час "позачергової сесії" "засудив" українського президента до повішення та подальшого спалювання.

"Вирок" над ганчірковою лялькою, що зображує Зеленського, на шиї якого весела табличка "нацист", було приведено у "виконання".

Повідомляється, що ця акція була присвячена роковинам страти нацистських злочинців за рішенням Нюрнберзького трибуналу.

Нагадаємо, на початку серпня в Малі оголосили, що розривають дипломатичні відносини з Україною після того, як український чиновник нібито визнав "причетність" Києва до ліквідації "вагнерівців" та представників малійської армії повстанцями-туарегами.

У МЗС України відреагували на розрив дипломатичних відносин Малі. Українські дипломати назвали рішення Перехідного уряду Республіки Малі поспішним та недалекоглядним. У МЗС нагадали, що саме Україна у ХХ столітті, будучи одним із засновників ООН, активно підтримувала право народів Африки на незалежність та деколонізацію, у тому числі й Республіки Малі.

Представник туарегів у Малі зі свого боку заявив, що альянс повстанців не отримував жодної зовнішньої допомоги у бойових діях.