В Мали "осудили" и "казнили" Зеленского: утверждают, что он "нацист", — росСМИ (видео)

В Мали провели импровизированную казнь над президентом Украины, сообщили российские пропагандисты. Приговор зачитал местный "международный уголовный суд".

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В среду, 16 октября, в столице Мали Бамако на Бульваре независимости прошел импровизированный "суд" над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщило российское агентство "Африканская инициатива".

Митингующие, среди которых было много детей, вышли с плакатами, на которых, среди прочего, было написано "Зеленский, руки прочь от Мали", "Стоп, нацизм" и т.п.

Как пишут российские журналисты, местный "международный уголовный суд" во время "внеочередной сессии" "приговорил" украинского президента к повешению и последующему сжиганию.

"Приговор" над тряпичной куклой, изображающей Зеленского, на шее которого весела табличка "нацист", был приведен в "исполнение".

Сообщается, что данная акция была приурочена к годовщине казни нацистских преступников по решению Нюрнбергского трибунала.

Напомним, в начале августа в Мали объявили, что разрывают дипломатические отношения с Украиной после того, как украинский чиновник якобы признал "причастность" Киева к ликвидации "вагнеровцев" и представителей малийской армии повстанцами-туарегами.

В МИД Украины отреагировали на разрыв дипломатических отношений Мали. Украинские дипломаты назвали решение Переходного правительства Республики Мали поспешным и недальновидным. В МИД напомнили, что именно Украина в ХХ веке, являясь одним из основателей ООН, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.

Представитель туарегов в Мали в свою очередь, заявил, что альянс повстанцев не получал никакой внешней помощи в боевых действиях.