Украина будет использовать все методы: в МИД ответили на разрыв дипломатических отношений Мали

Дипломаты заявили, что именно Россия, разрушает архитектуру международной безопасности, а также нарушает Устав ООН, который также гарантирует право стран Африки на свободное будущее.

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В МИД Украины отреагировали на разрыв дипломатических отношений Мали. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Украинские дипломаты назвали решение Переходного правительства Республики Мали поспешным и недальновидным. В МИД напомнили, что Украина является жертвой агрессии со стороны России, а потому пытается восстановить справедливость и уважение к международному праву.

В министерстве отметили, что Украина соблюдает нормы международного права, включая незыблемость суверенитета и территориальной целостности других стран. Киев решительно отвергает обвинения в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".

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В МИД заявили, что что именно Украина в ХХ веке, являясь одним из основателей ООН, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.

По словам дипломатов, Россия, разрушает архитектуру международной безопасности, а также нарушает Устав ООН, который также гарантирует право стран Африки на свободное будущее.

Кроме того, как сказано в сообщении, Украина известна в Африке как важный контрибутор по обеспечению региональной безопасности. Так, ее контингент "голубых шлемов" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в том числе с 2019 по 2022 годы непосредственно в Мали.

"Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию", — сказано в сообщении.

В МИД заявили, что в данной ситуации игнорируется то, что подконтрольные России военные структуры, такие как ЧВК "Вагнер", используют террористические методы и причастны к многочисленным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными.

"Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали", — заявили в МИД.

Напомним, 5 августа стало известно, что Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за помощи туарегам и разгрома ЧВК "Вагнер". По мнению Переходного правительства африканской страны, действия Украины нарушают суверенитет Мали и выходят за рамки иностранного вмешательства.