Украина будет использовать все методы: в МИД ответили на разрыв дипломатических отношений Мали
Дипломаты заявили, что именно Россия, разрушает архитектуру международной безопасности, а также нарушает Устав ООН, который также гарантирует право стран Африки на свободное будущее.
В МИД Украины отреагировали на разрыв дипломатических отношений Мали. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Украинские дипломаты назвали решение Переходного правительства Республики Мали поспешным и недальновидным. В МИД напомнили, что Украина является жертвой агрессии со стороны России, а потому пытается восстановить справедливость и уважение к международному праву.
В министерстве отметили, что Украина соблюдает нормы международного права, включая незыблемость суверенитета и территориальной целостности других стран. Киев решительно отвергает обвинения в якобы "поддержке Украиной международного терроризма".
В МИД заявили, что что именно Украина в ХХ веке, являясь одним из основателей ООН, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.
По словам дипломатов, Россия, разрушает архитектуру международной безопасности, а также нарушает Устав ООН, который также гарантирует право стран Африки на свободное будущее.
Кроме того, как сказано в сообщении, Украина известна в Африке как важный контрибутор по обеспечению региональной безопасности. Так, ее контингент "голубых шлемов" внес значительный вклад в реализацию целого ряда операций по поддержанию мира под эгидой ООН, в том числе с 2019 по 2022 годы непосредственно в Мали.
"Досадно, что Переходное правительство Республики Мали приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной, не проведя тщательное изучение фактов и обстоятельств инцидента на севере Мали, а также не предоставив никаких доказательств причастности Украины к данному событию", — сказано в сообщении.
В МИД заявили, что в данной ситуации игнорируется то, что подконтрольные России военные структуры, такие как ЧВК "Вагнер", используют террористические методы и причастны к многочисленным преступлениям, убийствам гражданского населения и жестокому обращению с военнопленными.
"Украина оставляет за собой право принять все необходимые меры политико-дипломатического реагирования в ответ на недружественные действия Переходного правительства Республики Мали", — заявили в МИД.
Напомним, 5 августа стало известно, что Мали разрывает дипотношения с Украиной из-за помощи туарегам и разгрома ЧВК "Вагнер". По мнению Переходного правительства африканской страны, действия Украины нарушают суверенитет Мали и выходят за рамки иностранного вмешательства.