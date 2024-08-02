Повстанцы-туареги в Мали заявили, что в июле убили более 80 россиян из ЧВК "Вагнер"

Также туареги сообщили, что ликвидировали 47 солдат из армии Мали, которым помогали "вагнеровцы".

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Повстанцы-туареги на севере Мали заявили, что за несколько дней ожесточенных боев в конце июля они убили по меньшей мере 84 российских наемников из ЧВК "Вагнер" и 47 малийских солдат. Ранее сообщалось только о "десятках погибших". Об этом сообщает Reuters.

Ранее повстанческое движение "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP) заявило, что в столкновениях возле северного приграничного города Тинзауатен погибли десятки человек.

Даже до того, как CSP объявила о последнем числе погибших, эти потери, по всей видимости, стали самым серьезным поражением ЧВК "Вагнер" с тех пор, как два года назад эта группировка отправилась в Мали, чтобы помочь местной хунте бороться с повстанцами, которые с 2012 года партизанскую войну в регионе Сахель в Западной Африке.

Ни Мали, ни ЧВК "Вагнер" не сообщили, сколько солдат они потеряли в столкновениях, хотя в редком заявлении от 29 июля представители ЧВК заявили, что понесли "тяжелые потери". Власти Мали также признали тяжелые потери в бою, не называя цифр.

Атака на колонну ЧВК "Вагнер"

Очевидный разгром, судя по всему, не повредил перспективам российско-малийского сотрудничества.

В четверг МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров переговорил со своим малийским коллегой и выразил "твердое намерение России продолжать оказывать необходимую поддержку", в том числе по социально-экономическим вопросам, повышению боеспособности вооруженных сил и подготовке военнослужащих. В заявлении не упоминаются недавние боевые действия.

Россияне находятся в Мали с тех пор, как армия, захватившая власть в результате двух переворотов в 2020 и 2021 годах, выгнала французские войска и войска ООН, и наняла ЧВК "Вагнер".

Власти Мали обвинили туарегов и местные джихадистские группировки в сотрудничестве, однако в своем заявлении CSP заявила, что вела бои в одиночку "исключительно с начала и до конца" недавних столкновений.

По данным издания, туареги взяли в плен семь малийских солдат и боевиков ЧВК "Вагнер", а также изъяли большое количество оружия, боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования.

Туареги живут в пустыне Сахара, которая включает части северного Мали. Они начали восстание в 2012 году, требуя независимой родины под названием Азавад.

Напомним, в Мали, как сообщали росСМИ, был ликвидирован наемник-вагнеровец и ведущий Telegram-канала Grey Zone Никита Федянин.