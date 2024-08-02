Повстанці-туареги в Малі заявили, що в липні вбили понад 80 росіян із ПВК "Вагнер"

Також туареги повідомили, що ліквідували 47 солдатів з армії Малі, яким допомагали "вагнерівці".

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Повстанці-туареги на півночі Малі заявили, що за кілька днів запеклих боїв наприкінці липня вони вбили щонайменше 84 російських найманців із ПВК "Вагнер" і 47 малійських солдатів. Раніше повідомлялося тільки про "десятки загиблих". Про це повідомляє Reuters.

Раніше повстанський рух "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" (CSP) заявив, що в сутичках біля північного прикордонного міста Тінзауатен загинули десятки людей.

Навіть до того, як CSP оголосила про останню кількість загиблих, ці втрати, судячи з усього, стали найсерйознішою поразкою ПВК "Вагнер" відтоді, як два роки тому це угруповання вирушило в Малі, щоб допомогти місцевій хунті боротися з повстанцями, які з 2012 року ведуть партизанську війну в регіоні Сахель у Західній Африці.

Ні Малі, ні ПВК "Вагнер" не повідомили, скільки солдатів вони втратили в сутичках, хоча в рідкісній заяві від 29 липня представники ПВК заявили, що зазнали "тяжких втрат". Влада Малі також визнала важкі втрати в бою, не називаючи цифр.

Атака на колону ПВК "Вагнер"

Очевидний розгром, судячи з усього, не зашкодив перспективам російсько-малійського співробітництва.

У четвер МЗС Росії повідомило, що міністр закордонних справ Сергій Лавров переговорив зі своїм малійським колегою і висловив "твердий намір Росії і надалі надавати необхідну підтримку", зокрема з соціально-економічних питань, підвищення боєздатності збройних сил і підготовки військовослужбовців. У заяві не згадуються недавні бойові дії.

Росіяни перебувають у Малі відтоді, як армія, що захопила владу внаслідок двох переворотів у 2020 і 2021 роках, вигнала французькі війська і війська ООН, і найняла ПВК "Вагнер".

Влада Малі звинуватила туарегів і місцеві джихадистські угруповання у співпраці, проте у своїй заяві CSP заявила, що вела бої поодинці "винятково від початку і до кінця" нещодавніх зіткнень.

За даними видання, туареги взяли в полон сім малійських солдатів і бойовиків ПВК "Вагнер", а також вилучили велику кількість зброї, боєприпасів, транспортних засобів та іншого обладнання.

Туареги живуть у пустелі Сахара, яка включає частини північного Малі. Вони почали повстання у 2012 році, вимагаючи незалежної батьківщини під назвою Азавад.

Нагадаємо, у Малі, як повідомляли росЗМІ, було ліквідовано найманця-вагнерівця і ведучого Telegram-каналу Grey Zone Микиту Федянина.