Разбившие "вагнеровцев" в Мали туареги утверждают, что не получали помощь от Украины

Представитель туарегов в Мали заявил, что альянс повстанцев не получал никакой внешней помощи в боевых действиях в конце июля. Тогда они нанесли удар по наемникам ЧВК "Вагнер" и армии Мали.

Related video

Мохамед Эль-Маулуд Рамадан из повстанческого альянса "Постоянные стратегические рамки мира, безопасности и развития" (CSP-PSD), в который входят и отряды туарегов, заявил, что альянс не получал никакой внешней помощи от Украины, или кого либо. Об этом пишет Reuters.

"Мы можем четко сказать, что не получали никакой внешней помощи для ведения боевых действий в Тинзауатене", — заявил он агентству Reuters 14 августа.

На вопрос о том, помогала ли Украина ранее повстанческому движению финансово или с подготовкой, Рамадан ответил: "Нет, мы не получали никакой помощи от Украины".

Вопрос о внешней помощи возник в середине июля, когда туареги разбили у города Тинзауатен недалеко от границы с Алжиром колонну наемников ЧВК "Вагнер" и армии Алжира. Тогда они убили по меньшей мере 84 россиян и 47 малийских солдат. Это считается самым крупным поражением ЧВК "Вагнер" с тех пор, как два года назад наемники вмешались, чтобы помочь военным властям этой западноафриканской страны бороться с повстанческими группировками.

Представитель военной разведки Украины 29 июля сделал заявление, в котором Мали расценила это как предоставление Украиной информации повстанцам перед боевыми действиями.

Несколько дней спустя Мали заявила, что разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за этих высказываний.

Соседний Нигер позднее разорвал отношения с Украиной , сославшись на те же комментарии.

Ни Мали, ни Вагнер не сообщили, сколько солдат они потеряли в столкновениях, хотя в редком заявлении от 29 июля в ЧВК "Вагнер" сказали, что "понесли тяжелые потери". Власти Мали также признали тяжелые потери в бою, не называя цифр.

Являющаяся частью "Аль-Каиды" группировка "Джамаа Нусрат уль-Ислам ва аль-Муслимин" (ДНИМ) заявила, что в то же время в результате засады в том же районе было убито 50 наемников-"вагнеровцев" и 10 малийских солдат. Позже они заявили, что взяли в плен двух российских "геологов".

Два источника в силах безопасности сообщили, что малийский конвой подвергся нападению со стороны как туарегов, так и ДНИМ в отдаленной местности, однако степень координации между двумя группами неясна.

Туареги подняли восстание против правительства Мали в 2012 году, но позднее его перехватили исламистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" и "Исламским государством".

В 2015 году повстанцы подписали мирное соглашение с правительством Мали, однако CSP-PSD вышла из переговоров в конце 2022 года.

Правительства хунты в Мали, Нигере и соседней Буркина-Фасо, которые пришли к власти в 2020 году, обещая подавить повстанческое движение, охватившее регион Сахеля, наладили тесные оборонные и дипломатические связи с Россией.

Напомним, В МИД Украины отреагировали на разрыв дипломатических отношений Мали. Украинские дипломаты назвали решение Переходного правительства Республики Мали поспешным и недальновидным. В МИД напомнили, что именно Украина в ХХ веке, являясь одним из основателей ООН, активно поддерживала право народов Африки на независимость и деколонизацию, в том числе и Республики Мали.