Туареги, які розбили "вагнерівців" у Малі, стверджують, що не отримували допомоги від України

Представник туарегів у Малі заявив, що альянс повстанців не отримував жодної зовнішньої допомоги в бойових діях наприкінці липня. Тоді вони завдали удару по найманцях ПВК "Вагнер" і армії Малі.

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Мохамед Ель-Маулуд Рамадан із повстанського альянсу "Постійні стратегічні рамки миру, безпеки та розвитку" (CSP-PSD), до якого входять і загони туарегів, заявив, що альянс не отримував ніякої зовнішньої допомоги від України, або будь-кого. Про це пише Reuters.

"Ми можемо чітко сказати, що не отримували жодної зовнішньої допомоги для ведення бойових дій у Тінзауатені", — заявив він агентству Reuters 14 серпня.

На запитання про те, чи допомагала Україна раніше повстанському руху фінансово або з підготовкою, Рамадан відповів: "Ні, ми не отримували жодної допомоги від України".

Питання про зовнішню допомогу постало в середині липня, коли туареги розбили біля міста Тінзауатен недалеко від кордону з Алжиром колону найманців ПВК "Вагнер" і армії Алжиру. Тоді вони вбили щонайменше 84 росіян і 47 малійських солдатів. Це вважається найбільшою поразкою ПВК "Вагнер" відтоді, як два роки тому найманці втрутилися, щоб допомогти військовій владі цієї західноафриканської країни боротися з повстанськими угрупованнями.

Представник військової розвідки України 29 липня зробив заяву, в якій Малі розцінила це як надання Україною інформації повстанцям перед бойовими діями.

Кілька днів потому Малі заявила, що розриває дипломатичні відносини з Україною через ці висловлювання.

Сусідній Нігер пізніше розірвав відносини з Україною, пославшись на ті самі коментарі.

Ані Малі, ані Вагнер не повідомили, скільки солдатів вони втратили в сутичках, хоча в рідкісній заяві від 29 липня у ПВК "Вагнер" сказали, що "зазнали важких втрат". Влада Малі також визнала важкі втрати в бою, не називаючи цифр.

Угруповання "Джамаа Нусрат уль-Іслам ва аль-Муслімін" (ДНІМ), що є частиною "Аль-Каїди", заявило, що в той самий час унаслідок засідки в тому самому районі було вбито 50 найманців-"вагнерівців" та 10 малійських солдатів. Пізніше вони заявили, що взяли в полон двох російських "геологів".

Два джерела в силах безпеки повідомили, що малійський конвой зазнав нападу з боку як туарегів, так і ДНІМ у віддаленій місцевості, проте ступінь координації між двома групами незрозуміла.

Туареги підняли повстання проти уряду Малі 2012 року, але пізніше його перехопили ісламістські угруповання, пов'язані з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою".

У 2015 році повстанці підписали мирну угоду з урядом Малі, проте CSP-PSD вийшла з переговорів наприкінці 2022 року.

Уряди хунти в Малі, Нігері та сусідній Буркіна-Фасо, які прийшли до влади 2020 року, обіцяючи придушити повстанський рух, що охопив регіон Сахеля, налагодили тісні оборонні та дипломатичні зв'язки з Росією.

Нагадаємо, у МЗС України відреагували на розрив дипломатичних відносин Малі. Українські дипломати назвали рішення Перехідного уряду Республіки Малі поспішним і недалекоглядним. У МЗС нагадали, що саме Україна в ХХ столітті, будучи одним із засновників ООН, активно підтримувала право народів Африки на незалежність і деколонізацію, зокрема й Республіки Малі.