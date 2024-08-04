Нігерійські джихадисти взяли в полон двох російських "геологів"

Було опубліковано відео, на якому двоє чоловіків стверджують, що працювали на золотих копальнях.

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Організація "Джамаа Нусрат уль-Іслам ва аль-Муслімін" (JNIM), яка, згідно зі звітом ООН, є філіалом "Аль-Каїди", показала у соцмережах відео, в якому повідомляють, що нігерійці взяли в полон двох росіян на золотих копальнях. Про це пише Reuters.

Відеозапис містить, судячи з усього, зроблені на камеру заяви двох полонених, які стверджують, що працювали на російську компанію на південному заході Нігеру, коли їх взяли в полон.

Говорячи англійською з російським акцентом, обидва назвали себе росіянами і сказали, що їх узяли в заручники в Мбанге, районі приблизно за 60 км на захід від столиці Ніамей. Вони не сказали, коли це сталося.

Один із них назвався Юрієм і сказав, що він геолог, інший назвався Григорієм і сказав, що приїхав працювати в Нігер місяць тому.

Відео, опубліковане JNIM

Неясно, коли і де було знято відео. Пара виступала на тлі традиційної західноафриканської тканини. У відео не було вимоги викупу.

Міністерство закордонних справ Росії не відреагувало на прохання журналістів прокоментувати ситуацію.

Джерело в органах безпеки Нігеру, яке побажало залишитися неназваним, повідомило, що пару було викрадено близько тижня тому під час відвідування золотих копалень.

Район Мбанга розташований у багатому на золото регіоні Тіллабері, де повстанці і члени JNIM, зокрема, беруть активну участь у заколотах, що дестабілізували ситуацію на окремих територіях Нігеру, а також сусідніх Малі та Буркіна-Фасо.

Після захоплення влади внаслідок перевороту торік хунта Нігеру, як і військові правителі Малі та Буркіна-Фасо, вигнала західні війська і налагодила тісніші військові та ділові зв'язки з Росією.

ООН повідомляє, що організацію "Джамаа Нусрат уль-Іслам ва аль-Муслімін" (JNIM) створили 2 березня 2017 року, про що оголосив її лідер Іяд Аг Галі у промові, що її транслювало медіа-агентство Al Zalaqa. JNIM називає себе офіційним відділенням "Аль-Каїди" в Малі. Вона діє в кількох оперативних зонах, розташованих на півночі Малі.

Нагадаємо, повстанці-туареги на початку серпня відзвітували про свій напад на колону ПВК "Вагнер" у Малі. Раніше було опубліковано відео з палаючими машинами і тілами вбитих. Туареги заявили, що вбили понад 80 росіян.