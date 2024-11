Може розлетітись на шматки: NASA і "Роскосмос" сперечаються через витік повітря на МКС

На частині Міжнародної космічної станції, яку контролює Росія, існує тунель, з якого п'ять років поспіль витікає повітря. Російські космонавти не вірять, що може статись катастрофа, тоді як NASA б'є на сполох.

Російське космічне агентство (Роскосмос) відмовляється ставитись серйозно до витоку повітря на Міжнародній космічній станції (МСК), з яким п'ять років поспіль не можуть впоратись. Астронавти герметизують пошкоджену ділянку, намагаються нею не користуватись. Тим часом експерти NASA попереджають, що у якийсь момент станція може отримати непоправні пошкодження. Про ситуацію на МСК та суперечки Роскосмосу та NASA розповіли на порталі CNN.

На порталі ознайомились зі звітом американського космічного агентства "NASA’s Management of Risks to Sustaining ISS Operations through 2030", опублікованому 26 вересня 2024 року. Як з'ясувалось, на частині МКС, яка контролюється РФ, є втрати повітря та тиску. При цьому росіяни роблять не достатньо, щоб з цим впоратись, а NASA не може примусити Роскосмос поставитись до цієї проблеми серйозно, ідеться у статті. Витік вперше помітили у 2019 році: проблемне місце — тунель, який з'єднує російський модуль з точкою стикування вантажних кораблів. У 2024 році, вказано у звіті, швидкість втрачання повітря досягнула максимуму і це "може загрожувати безпеці екіпажу".

Витік повітрян на МКС - російські модулі Фото: NASA Витік повітрян на МКС - російський модуль "Наука" Фото: NASA

CNN навело коментар щодо ситуації, який дав ексастронавт та голова Консультативного комітету агентства з МКС Боб Кабана (Robert Donald "Bob" Cabana). З його слів, є загроза руйнування пошкодженої ділянки.

"[Є] занепокоєння щодо структурної цілісності модуля, що протікає, і можливості катастрофічного збою", — навели журналісти фрагмент його виступу у середу, 13 листопада.

З іншого боку, російські астронавти наче не заперечують, що тунель слід ремонтувати, і вони навіть роблять вилазки, щоб знайти місця, звідки виходить повітря. Однак, на думку американського ексастронавта, схоже, що вони "не вірять, що катастрофічний розпад… є реалістичним".

У статті описали, як астронавти працюють в наявних небезпечних умовах. Як з'ясувалось, проблемний тунель завжди герметично закритий. Коли прибувають кораблі з припасами, його відкривають на час, щоб зайти, а потім знов герметизують. Астронавт Майкл Баррат, який зараз перебуває на борту МСК, пояснив, що це "найкраща угода між усіма розумними людьми з обох сторін — і це те, з чим ми, як команда, живемо".

"Росіяни вважають, що подальші операції є безпечними — але вони не можуть це довести так, щоб задовольнити нас. А США вважають, що це небезпечно, але ми не можемо довести це так, щоб задовольнити росіян", — додав Боб Кабана.

Зазначимо, Фокус писав про інші проблеми, які стались з МСК через РФ. У 2021 році росіяни пристикували до Міжнародної космічної станції новий модуль "Наука". У якийсь момент на модулі самостійно включились двигуни і МКС ледь не розірвало на шматки.

