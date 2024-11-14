Ситуація на МКС: щось дивне відбувається з астронавтами NASA, які застрягли в космосі (фото)

У NASA почали стежити за здоров'ям астронавта, який застряг на орбіті, після того, як з'явилися чутки про проблеми у ще одного члена екіпажу МКС.

Нещодавно деякі таблоїди почали поширювати інформацію про те, що астронавт NASA Суніта Вільямс сильно скинула вагу. Тепер же інсайдери стверджують, що лікарі NASA почали пильно стежити за здоров'ям астронавта Баррі Вілмора, який також, нібито сильно схуд, пише Daily Mail.

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Суніта Вільямс і Баррі Вілмор були членами екіпажу космічного корабля Boeing Starliner, який доставив їх на Міжнародну космічну станцію (МКС) на початку червня. Але у корабля було виявлено різні несправності, і в підсумку в NASA вирішили, що небезпечно повертати Вілмора і Вільямс додому на цьому кораблі.

Суніта Вільямс спростувала чутки про те, що вона схудла на орбіті

У підсумку замість того, щоб провести на МКС 10 днів, двоє астронавтів перебувають там уже 5 місяців і повернуться додому тільки в лютому наступного року на кораблі Crew Dragon компанії SpaceX. Що стосується космічного корабля Starliner, то він повернувся на Землю в автономному режимі без екіпажу на початку вересня. Таким чином Вільямс і Вілмор застрягли на орбіті.

Суніта Вільямс і Баррі Вілмор були членами екіпажу космічного корабля Boeing Starliner, який доставив їх на Міжнародну космічну станцію (МКС) на початку червня Фото: NASA

Співробітник NASA на умовах анонімності повідомив, що Вілмор схуд за 160 днів перебування на МКС. Хоча втрата ваги, за словами інсайдера, не виглядає такою сильною, як у Вільямса, лікарі уважно стежать за станом його здоров'я. Неясно, скільки ваги він втратив за все перебування в космосі.

Корабель Starliner повернувся на Землю в автономному режимі на початку вересня

Така заява від інсайдера з'явилася після того, як Вільямс спростувала чутки про те, що вона схудла, які поширювали таблоїди, під час спілкування з центром управління польотами 12 листопада.

Астронавт Баррі Вілмор Фото: NASA

За словами Вільямс чутки з'явилися після того, як були опубліковані її фотографії, на яких здається, що вона сильно скинула вагу. Вільямс заявила, але насправді вона наростила м'язову масу, а її зовнішній вигляд пов'язаний з переміщенням рідини по тілу під час перебування в умовах невагомості. Вільямс заявила, що важить стільки ж, скільки і під час запуску на МКС у червні.

Коли людина довго перебуває в невагомості, то кров і рідини в тілі переміщуються у верхню частину організму, що іноді може призвести до набряклості та схуднення ніг. Але астронавти займаються фізичними вправами, що умови космосу не сильно вплинули на їхнє здоров'я.

Астронавт Суніта Вільмяс Фото: NASA

Водночас немає нічого незвичайного в тому, що астронавти на МКС втрачають невелику кількість ваги. Це відбувається переважно через зменшення м'язової маси і щільності кісток.

Інше джерело в NASA на умовах анонімності заявило, що насправді космічне агентство стурбоване чутками про здоров'я Вільямс.

Видання звернулося за офіційними коментарями в NASA, але отримало відмову коментувати інформацію інсайдерів. Натомість у NASA заявили, що всі їхні астронавти на борту МКС проходять планові медичні обстеження і з їхнім здоров'ям усе гаразд.

Як уже писав Фокус, у NASA проблеми зі скафандрами і самою МКС. Нинішні скафандри для астронавтів NASA використовує з 80-х років минулого століття, тоді як на Міжнародній космічній станції вже давно відбувається витік повітря.

Також Фокус писав про те, що вчені знайшли дуже маленьку карликову галактику, яка знаходиться в тому регіоні космосу, де поруч немає інших галактик. Вона настільки ізольована, що, можливо, це найсамотніша відома галактика в космосі.