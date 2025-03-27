Учені з'ясували, чому астронавти часто хворіють на МКС: там занадто чисто

Дослідники вважають, що знайшли причину проблем з імунною системою в астронавтів, які проводять досить багато часу на космічній станції.

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Нове дослідження показало, що Міжнародна космічна станція своєю стерильністю може викликати хвороби в екіпажу, пише DailyMail.

Зазвичай астронавти проводять на МКС не більше 6 місяців, але зовсім недавно на станції на 9 місяців застрягли два астронавти NASA Суніта Вільямс і Баррі Вілмор. Під час подібних тривалих місій астронавти часто страждають від дисфункції імунної системи, шкірного висипу і різних запальних захворювань. Тому вчені щосили намагаються визначити точні причини цих побічних ефектів космічного польоту.

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Результати нового дослідження вказують на те, що такі проблеми можуть з'являтися через "надмірно стерильну природу космічної станції".

Наша планета — це дім для трильйона видів мікробів, деякі з них спричиняють хвороби в людей, а інші відіграють важливу роль у підтримці людського здоров'я. Корисні бактерії займаються зміцненням імунної системи, захищають від інфекцій, допомагають у роботі кишківника тощо.

Але на борту МКС різноманітність мікробів дуже мізерна, більшість із них занесені туди астронавтами. Брак корисних бактерій на МКС може пригнічувати імунну систему астронавтів, що робить їх вразливішими до виникнення висипу, герпесу, грибкових інфекцій, оперізувального лишаю та інших захворювань.

Учені у співпраці з астронавтами взяли мазки з 803 поверхонь на МКС, щоб зробити найширше обстеження мікробіома станції. Після цього зразки були доставлені на Землю, де вчені змогли проаналізувати зібраний матеріал.

Основним джерелом мікробів на МКС виявилася шкіра астронавтів — вони були виявлені по всій станції. Також майже на кожній поверхні МКС було знайдено хімікати з засобів для чищення та дезінфекції.

У кожному модулі мікробні співтовариства і хімікати різнилися, мабуть, залежно від того, як саме використовувався той чи інший модуль.

Загалом вдалося з'ясувати, що мікробіом МКС був набагато біднішим, ніж у більшості земних середовищ. Зразки з МКС більше нагадували зразки, які були взяті з індустріальних, ізольованих середовищ на Землі, приміром, у лікарнях або будинках у міських районах.

Вчені вважають, що високі рівні дезінфікуючих і чистячих хімікатів на космічній станції пригнічують різноманітність її мікробіома.

"Стерильне середовище насправді не найбезпечніше середовище. Вплив корисних мікробів у навколишньому середовищі важливий для підтримання здоров'я — це не дивно, оскільки, будучи людьми, ми коеволюціонували з цими мікробами довкілля протягом мільйонів років", — каже професор Каліфорнійського університету в Сан-Дієго Роб Найт.

Дослідники дійшли висновку, що збільшення різноманітності мікробів на борту космічної станції може знизити деякі ризики для здоров'я, пов'язані з космічними польотами.

Нагадаємо, вчені розповіли про небезпеки польоту в космос для людей. Людство вже десятиліттями безперервно намагається освоїти космос, але такі мандрівки не минають марно для людей, готових заплатити ціну здоров'я заради того, щоб дотягнутися до зірок.