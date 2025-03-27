Ученые выяснили, почему астронавты часто болеют на МКС: там слишком чисто

Исследователи считают, что нашли причину проблем с иммунной системой у астронавтов, которые проводят достаточно много времени на космической станции.

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Новое исследование показало, что Международная космическая станция своей стерильностью может вызывать болезни у экипажа, пишет DailyMail.

Обычно астронавты проводят на МКС не более 6 месяцев, но совсем недавно на станции на 9 месяцев застряли два астронавта NASA Сунита Уильямс и Барри Уилмор. Во время подобных длительных миссий астронавты зачастую страдают от дисфункции иммунной системы, кожной сыпи и различных воспалительных заболеваний. Поэтому ученые изо всех сил пытаются определить точные причины этих побочных эффектов космического полета.

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Результаты нового исследования указывают на то, что такие проблемы могут появляться из-за "чрезмерно стерильной природы космической станции".

Наша планета – это дом для триллиона видов микробов, некоторые из них вызывают болезни у людей, а другие играют важную роль в поддержании человеческого здоровья. Полезные бактерии занимаются укреплением иммунной системы, защищают от инфекций, помогают в работе кишечника и так далее.

Но на борту МКС разнообразие микробов очень скудно, большинство из них занесены туда астронавтами. Нехватка полезных бактерий на МКС может подавлять иммунную систему астронавтов, что делает их более уязвимыми к возникновению сыпи, герпеса, грибковых инфекций, опоясывающего лишая и других заболеваний.

Ученые в сотрудничестве с астронавтами взяли мазки с 803 поверхностей на МКС, чтобы сделать самое обширное обследование микробиома станции. После этого образцы были доставлены на Землю, где ученые смогли проанализировать собранный материал.

Основным источником микробов на МКС оказалась кожа астронавтов – они были обнаружены по всей станции. Также почти на каждой поверхности МКС были найдены химикаты из чистящих и дезинфицирующих средств.

В каждом модуле микробные сообщества и химикаты различались, видимо, в зависимости от того, как именно использовался тот или иной модуль.

В целом удалось выяснить, что микробиом МКС был намного беднее, чем большинстве земных сред. Образцы с МКС больше напоминали образцы, которые были взяты из индустриальных, изолированных сред на Земле, к примеру, в больницах или домах в городских районах.

Ученые считают, что высокие уровни дезинфицирующих и чистящих химикатов на космической станции подавляют разнообразие ее микробиома.

"Стерильная среда на самом деле не самая безопасная среда. Воздействие полезных микробов в окружающей среде важно для поддержания здоровья — это неудивительно, поскольку, будучи людьми, мы коэволюционировали с этими микробами окружающей среды в течение миллионов лет", — говорит профессор Калифорнийского университета в Сан-Диего Роб Найт.

Исследователи пришли к выводу, что увеличение разнообразия микробов на борту космической станции может снизить некоторые риски для здоровья, связанные с космическими полетами.

Напомним, ученые рассказали об опасностях полета в космос для людей. Человечество уже десятилетиями непрерывно пытается освоить космос, но подобные путешествия не проходят даром для людей, готовых заплатить цену здоровья ради того, чтобы дотянуться до звезд.