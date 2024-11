Может разлететься на куски: NASA и "Роскосмос" спорят из-за утечки воздуха на МКС

На части Международной космической станции, которую контролирует Россия, существует тоннель, из которого пять лет подряд вытекает воздух. Российские космонавты не верят, что может произойти катастрофа, тогда как NASA бьет тревогу.

Российское космическое агентство (Роскосмос) отказывается относиться серьезно к утечке воздуха на Международной космической станции (МСК), с которой пять лет подряд не могут справиться. Астронавты герметизируют поврежденный участок, стараются им не пользоваться. Между тем эксперты NASA предупреждают, что в какой-то момент станция может получить непоправимые повреждения. О ситуации на МСК и спорах Роскосмоса и NASA рассказали на портале CNN.

На портале ознакомились с отчетом американского космического агентства "NASA's Management of Risks to Sustaining ISS Operations through 2030", опубликованном 26 сентября 2024 года. Как выяснилось, на части МКС, которая контролируется РФ, есть потери воздуха и давления. При этом россияне делают недостаточно, чтобы с этим справиться, а NASA не может заставить Роскосмос отнестись к этой проблеме серьезно, говорится в статье. Утечку впервые заметили в 2019 году: проблемное место — тоннель, который соединяет российский модуль с точкой стыковки грузовых кораблей. В 2024 году, говорится в отчете, скорость потери воздуха достигла максимума и это "может угрожать безопасности экипажа".

Утечка воздуха на МКС — российские модули Фото: NASA Утечка воздуха на МКС — российский модуль "Наука" Фото: NASA

CNN привело комментарий относительно ситуации, который дал экс-астронавт и председатель Консультативного комитета агентства по МКС Боб Кабана (Robert Donald "Bob" Cabana). По его словам, есть угроза разрушения поврежденного участка.

"[Есть] беспокойство относительно структурной целостности протекающего модуля и возможности катастрофического сбоя", — привели журналисты фрагмент его выступления в среду, 13 ноября.

С другой стороны, российские астронавты будто бы не отрицают, что туннель следует ремонтировать, и даже делают вылазки, чтобы найти места, откуда выходит воздух. Однако, по мнению американского экс-астронавта, похоже, что они "не верят, что катастрофический распад является реалистичным".

В статье описали, как астронавты работают в имеющихся опасных условиях. Как выяснилось, проблемный тоннель всегда герметично закрыт. Когда прибывают корабли с припасами, его открывают на время, чтобы зайти, а затем снова герметизируют. Астронавт Майкл Баррат, который сейчас находится на борту МСК, объяснил, что это "лучшее соглашение между всеми разумными людьми с обеих сторон — и это то, с чем мы, как команда, живем".

"Россияне считают, что дальнейшие операции безопасны — но они не могут это доказать так, чтобы убедить нас. А США считают, что это небезопасно, но мы не можем доказать это так, чтобы убедить россиян", — добавил Боб Кабана.

Отметим, Фокус писал о других проблемах, которые произошли с МСК из-за РФ. В 2021 году россияне пристыковали к Международной космической станции новый модуль "Наука". В какой-то момент на модуле самостоятельно включились двигатели и МКС едва не разорвало на куски.

