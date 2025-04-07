Башкирская группа AY YOLA с песней Homay возглавила украинский топ 100 в Apple Music (видео, текст)

На первой ступени топ 100 Apple Music Украины оказалась группа AY YOLA из Республики Башкортостан Российской Федерации. Песня Homay, в которой говорится о героине башкирского эпоса, также вошла в десятку лидеров Shazam и обошла Леди Гагу. В видеоклипе группы видим солистку Адель Шайхитдинову и короткий рассказ о героине Хумай.

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Позицию группы AY YOLA в мировых рейтингах Фокус отыскал на порталах музыкальных сервисов Apple Music и Shazam.

AY YOLA с песней Homay

Песня Homay, которая создана в этностиле и все слова которой звучат на башкирском языке, заняла первую строчку украинского рейтинга 100 лучших композиций Apple Music. Видим, что она обошла Jery Heil и Monatic с песней "Вимолив", Анну Тринчер с "Зірочка, палай" и группу "Бумбокс" с "Зцапала-злапала". На втором месте топ 100 — украинская певица Елена Омаргалиева с композицией "Мужчина". Тем временем в Shazam песня Homay — на четвертом месте. На две позиции ниже — Lady Gaga и Bruno Mars с песней The Die a Smile, которая вышла месяцев назад и получила 900 млн просмотров на YouTube.

Группа AY YOLA и Homey — топ 100 Apple Music Фото: Скриншот Группа AY YOLA и Homey — топ 200 Shazam Фото: Скриншот

В рейтингах самых популярных песен Spotify и YouTube в Украине песни Homay пока не отыскалось.

Группа AY YOLA и Homey — детали

Группа AY YOLA — это башкирское трио из Башкирии, в состав которого входит Адель Шайхитдинова (вокалистка и музыкант), Руслан Шайхитдинов (музыкант), Ринат Рамазанов (вокалист и музыкант), рассказали на портале Bashinform. Группа создана в 2024 году в Уфе и работает в стиле этнопоп. Музыканты написали первый альбом под названием "Урал-Батыр". Пока есть две композиции. Первая песня называется Batyr — она вышла в феврале 2025 года и посвящена богатырям-арисланам, которые жили в давно минувшие дни.

Вторая — Homey: песня о героине башкирского эпоса Хумай. Композиция вышла в марте 2025 года, вошла в топ 10 треков РФ, в топ 5 Азербайджана и Узбекистана, на первом месте — в Казахстане. В песне поется о матери Хумай — солнце, и об отце — вещей птице Сумрау. Кроме того, в тексте рассказывается, что героиня является хранительницей волшебного коня Акбузат и волшебного меча, изготовленного из алмаза. Также она знает путь к источнику живой воды и верна башкирским традициям. Слова песни Homey есть на портале Shazam. Перевод можно отыскать, например, на портале amalgama-lab.

Группа AY YOLA — перевод текста песни Homey Фото: Скриншот

В Telegram-канале Shot рассказали, что уфимская группа, вероятно, участвовала в сборе средств по потребности российских солдат. Кроме того, как уверяют администраторы канала, брат Рината Рамазанова пошел воевать против украинцев. Информация о деятельности AY YOLA нуждается в подтверждении.

Отметим, 17 февраля Фокус писал о другом треке, созданном в РФ, который попал в топ 100 Apple Music. Российский певец Моргенштерн 14 февраля выпустил альбом ALISHER, все пять композиций которого имели больше всего прослушиваний среди украинцев.

Напоминаем, в мае 2024 года медиа рассказали об украинском киберспортсмене, который пришел на концерт Алишера Моргенштерна.