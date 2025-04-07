Башкирський гурт AY YOLA з піснею Homay очолив український топ 100 в Apple Music (відео, текст)

На першому щаблі топ 100 Apple Music України опинився гурт AY YOLA, який походить з Республіки Башкортостан Російської Федерації. Пісня Homay, у якій ідеться про героїню башкирського епосу, також увійшла в десятку лідерів Shazam та обійшла Леді Гагу. У відеокліпі гурту бачимо солістку Адель Шайхитдінову та коротку розповідь про героїню Хумай.

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Позицію гурту AY YOLA у світових рейтингах Фокус відшукав на порталах музичних сервісів Apple Music та Shazam.

AY YOLA з піснею Homay

Пісня Homay, яка створена в етностилі та усі слова якої лунають башкирською мовою, посіла першу сходинку українського рейтингу 100 кращих композицій Apple Music. Бачимо, що вона обійшла Jery Heil та Monatic з піснею "Вимолив", Анну Трінчер з "Зірочка, палай" та гурт "Бумбокс" з "Зцапала-злапала". На другому місці топ 100 — українська співачка Олена Омаргалієва з композицією "Мужчина". Тим часом у Shazam пісня Homay — на четвертому місці. На дві позиції нижче — Lady Gaga та Bruno Mars з піснею The Die a Smile, яка вийшла місяців тому та отримала 900 млн переглядів на YouTube.

Гурт AY YOLA та Homey - топ 100 Apple Music Фото: Скриншот Гурт AY YOLA та Homey - топ 200 Shazam Фото: Скриншот

У рейтингах найпопулярніших пісень Spotify та YouTube в Україні пісні Homay поки що не відшукалось.

Гурт AY YOLA та Homey — деталі

Гурт AY YOLA — це башкирське тріо з Башкирії, до складу якого входить Адель Шайхітдінова (вокалістка та музикантка), Руслан Шайхітдінов (музикант), Ринат Рамазанов (вокаліст та музикант), розповіли на порталі Bashinform. Гурт створений у 2024 році в Уфі та працює у стилі етнопоп. Музиканти створили перший альбом під назвою "Урал-Батир". Поки що є дві композиції. Перша пісня має назву Batyr — вона вийшла у лютому 2025 року та присвячена богатирям-арисланам, які жили у давно минулі дні.

Друга — Homey: пісня про героїню башкирського епосу Хумай. Композиція вийшла у березні 2025 року, увійшла у топ 10 треків РФ, у топ 5 Азербайджану та Узбекистану, на першому місці — в Казахстані. У пісні співається про матір Хумай — сонце, та про батька — віщого птаха Сумрау. Крім того, у тексті розповідається, що героїня є хранителькою чарівного коня Акбузат та чарівного меча, виготовленого з алмазу. Також вона знає шлях до джерела живої води та вірна башкирським традиціям. Слова пісні Homey є на порталі Shazam. Переклад можна відшукати, наприклад, на порталі amalgama-lab.

Гурт AY YOLA - переклад тексту пісні Homey Фото: Скриншот

У Telegram-каналі Shot розповіли, що уфимська група, ймовірно, брала участь у зборі коштів по потреби російських солдатів. Крім того, як запевняють адміністратори каналу, брат Рината Рамазанова пішов воювати проти українців. Інформація про діяльність AY YOLA потребує підтвердження.

Зазначимо, 17 лютого Фокус писав про інший трек, створений у РФ, який потрапив у топ 100 Apple Music. Російський співак Моргенштерн 14 лютого випустив альбом ALISHER, усі п'ять композицій якого мали найбільше прослуховувань серед українців.

Нагадуємо, у травні 2024 року медіа розповіли про українського кіберспортсмена, який прийшов на концерт Алішера Моргенштерна.