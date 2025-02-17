Українці слухають Моргенштерна: пісні російського репера потрапили у топ 10 Apple Music

Усі п'ять пісень з останнього альбому російського реп-виконавця увійшли до десятки прослуховувань на популярному стримінговому сервісі.

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Російський репер Алішер Моргенштерн став лідером українських музичних чартів. Його новий альбом ALISHER, випущений 14 лютого, миттєво захопив Топ 10 Apple Music в Україні. Усі п'ять композицій з альбому зайняли перші місця в рейтингу стримінгового сервісу станом на понеділок, 17 лютого.

На першій сходинці чарту розташувався трек Abracadabra від Lady Gaga. Друге і третє місце зайняли композиції Моргенштерна "Повод" і "Дом". Четверте місце посіла пісня "Ау ау" — колаборація українських виконавців Sasha Norova та Adam. На п'ятому місці трек "Інстинкт" від LOBODA.

Наступні шоста, сьома і восьма позиції — знову за російським репером.

Дев'яту сходинку посіла пісня Parfeniuk "Врубай".

У топ 10 популярних пісень в Україні на Apple Music також потрапила композиція "Не расслабляйся" казахського реп-виконавця Скриптоніта.

Пʼять пісень Моргенштерна увійшли в ТОП 10 рейтингу Apple Music в Україн Фото: Скриншот

Репер Моргенштерн покинув Росію у 2021 році. Раніше Слідчий комітет РФ почав перевірку щодо Алішера на пропаганду наркотиків через кліп на пісню "Pablo". У травні 2022 року артиста внесли до списку "іноагентів". У січні 2024 року російський суд ухвалив рішення про арешт його майна.

Нагадаємо, у травні 2024 року український кіберспортсмен Олександр Костильов відвідав концерт Моргенштерна і зачитав на сцені куплет однієї з пісень репера.

Українська модель та акторка Ліза Василенко перебувала у стосунках з російським репером Моргенштерном.