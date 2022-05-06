Репера Моргенштерна визнано іноземним агентом у РФ

Міністерство юстиції РФ поновило список іноземних агентів. Крім репера до списку потрапили соратники Олексія Навального — Любов Соболь та Володимир Мілов.

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Російського реп-виконавця Моргенштерна включили до списку іноземних агентів Міністерства юстиції Росії. Про це повідомляється на офіційному вебсайті відомства.

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Причинами включення Алішера Моргенштерна (раніше Валєєва — прим. Фокус) називають фінансування з України, а також від ізраїльської компанії Yoola, яка відповідає за монетизацію відео на сервісі YouTube.

Окрім 24-річного музиканта до реєстру додали ще семеро людей, серед яких соратники політика Олексія Навального Любов Соболь та Володимир Мілов. Окрім них, іноземним агентом визнали політика Леоніда Гозмана.

Також Мін'юст РФ включив до Реєстру юридичні особи, зокрема правозахисний проєкт "Апологія", який спеціалізується на наданні юридичної допомоги затриманим на мітингах. Крім "Апології", статус іноземного агента отримав і краснодарський центр сучасного мистецтва "Друкарня".

Зазначимо, що у списку іноземних агентів у РФ знаходяться близько 400 фізичних та юридичних осіб.

Раніше Фокус розповідав, що Моргенштерн розлучився зі своєю дружиною Діларою. Пара одружилася минулого літа, зігравши весілля у стилі 90-х. У шлюбі Моргенштерн та його дружина прожили близько 7 місяців.

Також ми повідомляли, що МВС РФ оголосили у розшук публіциста та журналіста Олександра Невзорова. Коментуючи цю подію, Невзоров зазначив, що це найвищий орден, про який можна тільки мріяти, а співробітникам МВС порекомендував шукати не його, а "мізки для себе". Раніше публіцист заявив, що "виписався з росіян" у 2014 році, коли Росія анексувала в України півострів Крим і розпочала бойові дії на Донбасі.