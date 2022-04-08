Моргенштерн розводиться зі своєю дружиною Діларою — ЗМІ

Пара пробула в офіційному шлюбі близько семи місяців.

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Скандальний російський репер Алішер Моргенштерн розлучається зі своєю дружиною Діларою Зінатулліною після семи місяців офіційного шлюбу. Про це повідомляє Peopletalk.

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За словами інсайдерів, 24-річний музикант розстався зі своєю коханою, 22-річною блогеркою Діларою.

"Нам пишуть, що Морген і Ділара справді розсталися. Говорять, уся команда в шоці, але інформація точна. Ех, а яке весілля було!" — пише видання.

Напередодні музикант, який наразі проживає в Дубаї, опублікував свою нову пісню "Селяві", у якій є слова "Нам пора прощатися. Селяві. У житті так буває. Не дзвони".

[ + – ] Нова пісня Моргенштерна, у якій натякається на розлучення з Діларою

Офіційних коментарів ні від 24-річного репера, ні від його коханої наразі немає. Тож у мережі лише припускають, чи ця інформація правдива, чи музикант таким чином вирішив просунути свій новий трек та вчергове хайпанути.

[ + – ] Моргенштерн і Ділара одружилися у 2021 році Фото: ДилАра Зинатуллина/Instagram

Епатажна пара уклала офіційний шлюб у серпні 2021 року. Тематика торжества була у стилі 90-х, а ведучою вечора стала російська блогерка Ксенія Собчак.

Нагадаємо, Моргенштерн зізнався, що в нього є проблеми з психікою.

Раніше Фокус писав про розлучення української зіркової пари Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса. Через декілька днів після цієї звістки співачку помітили на побаченні з новим коханим. Ним став хороший друг експодружжя.